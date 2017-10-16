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Сооронбай Жээнбеков ответил на вопрос о Назарбаеве и Казахстане

16 октября 2017, 09:06

"Каждое государство - суверенное, все должны относиться с уважением" - Жээнбеков.

Ставший президентом Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал журналистам о том, как планирует выстраивать отношения с Казахстаном и как относится к Назарбаеву, пишет kaktys.media.

15 октября по итогам президентских выборов кандидат в президенты от партии СДПК Жээнбеков дал пресс-конференцию в своем штабе в "Форуме". Журналисты задали ему вопрос о том, как он будет решать обострившийся конфликт с Казахстаном и президентом Нурсултаном Назарбаевым.

"Каждое государство - суверенное, все должны относиться с уважением. Мы также относимся к ним с уважением", - ответил он. Но конкретных решений и мер он не озвучил.

На вопрос о том, как он относится лично к Нурсултану Назарбаеву, Жээнбеков ответил коротко: "С уважением".

На этом пресс-конференция завершилась.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков набрал, по предварительным данным, 54,8% голосов.
Фото: Sputnik Кыргызстан.

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