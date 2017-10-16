Сооронбай Жээнбеков ответил на вопрос о Назарбаеве и Казахстане
16 октября 2017, 09:06
"Каждое государство - суверенное, все должны относиться с уважением" - Жээнбеков.
Ставший президентом Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал журналистам о том, как планирует выстраивать отношения с Казахстаном и как относится к Назарбаеву, пишет kaktys.media.
15 октября по итогам президентских выборов кандидат в президенты от партии СДПК Жээнбеков дал пресс-конференцию в своем штабе в "Форуме". Журналисты задали ему вопрос о том, как он будет решать обострившийся конфликт с Казахстаном и президентом Нурсултаном Назарбаевым.
"Каждое государство - суверенное, все должны относиться с уважением. Мы также относимся к ним с уважением", - ответил он. Но конкретных решений и мер он не озвучил.
На вопрос о том, как он относится лично к Нурсултану Назарбаеву, Жээнбеков ответил коротко: "С уважением".
На этом пресс-конференция завершилась.
Напомним, Сооронбай Жээнбеков набрал, по предварительным данным, 54,8% голосов.
Фото: Sputnik Кыргызстан.
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