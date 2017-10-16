Выборы в Кыргызстане: Разница между ручным и электронным подсчетом голосов незначительна
16 октября 2017, 09:30
По закону ЦИК должен объявить результаты в течение 20 дней.
Разница между ручным и электронным подсчетом голосов незначительна, сообщает ИА «24.kg».
«После отправки предварительных данных с автоматически считывающих устройств (АСУ) все избирательные участки произвели ручной подсчет и составили протоколы. В настоящее время они доставляются в территориальные комиссии, где составляют сводные таблицы. После протоколы доставят в Центризбирком для подведения официальных итогов. По закону ЦИК должен объявить результаты в течение 20 дней», — пояснил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.
«Сейчас пока отсутствуют данные с избирательных участков за рубежом, а также из девяти отдаленных, труднодоступных регионов Кыргызстана. Но численность избирателей там настолько минимальна, что на итоги это даже не повлияет», — отметил Абдыжапар Бекматов.
Согласно данным Центризбиркома, всего в республике зарегистрировано 3 миллиона 25 тысяч избирателей. Из них проголосовали 1 миллион 692, что составляет 55,93 процента.
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Фото: Голос свободы
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