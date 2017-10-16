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В ВКО произошло землетрясение

16 октября 2017, 09:31

Эпицентр землетрясения расположен близ Аягоза на глубине 10 км.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 16 октября в 07:51:36 зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен близ Аягоза на глубине 10 км. Энергетический класс землетрясения - 8.7. Магнитуда составила 4.2 балла.

Сведений об ощутимости не поступало.

Фото: Sputnik Армения.

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