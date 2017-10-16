В ВКО произошло землетрясение
16 октября 2017, 09:31
Эпицентр землетрясения расположен близ Аягоза на глубине 10 км.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 16 октября в 07:51:36 зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен близ Аягоза на глубине 10 км. Энергетический класс землетрясения - 8.7. Магнитуда составила 4.2 балла.
Сведений об ощутимости не поступало.
Фото: Sputnik Армения.
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