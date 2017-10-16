Ученый считает сообщение о падении на Казахстан метеорита выдуманной угрозой
16 октября 2017, 09:33
«Поскольку в информации говорится о метеоритах, а не об астероидах, то это точно не грозит Земле катастрофой », - сказал профессор Тейфель.
Руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института им. Фесенкова, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Тейфель прокомментировал корреспонденту МИА «Казинформ» сообщения ряда СМИ со ссылкой на предупреждение американского космического агентства (НАСА) - об угрозе двух метеоритов России и Казахстану.
В сообщениях говорится о том, что на основании информации со спутников НАСА, «два крупных небесных тела в ближайшие дни упадут на территорию России и Казахстана. Метеориты серии MS26-45, уже 16 октября достигнут гравитационного поля Земли, и если им не удастся сгореть в стратосфере, то в ночь на 17 октября их часть приземлится на территорию России. Осколки небесных камней могут долететь до Казахстана и упадут в ненаселенной местности».
«По этому поводу у нас нет точной, достоверной информации. Сегодня я смотрел сайт «Космическая погода», на котором постоянно обновляется информация, в том числе по угрозе Земле из космоса, нет таких данных», - сказал возглавляющий более полувека лабораторию физики Луны и планет Астрофизического института им. Фесенкова, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Германович Тейфель.
Профессор высказал сомнение, что подобная информация о метеоритах может быть получена со спутников. «Спутники - метеорологические, дистанционного зондирования Земли, спутники-«шпионы» ориентированы на Землю и ведут мониторинг Земли, а не космического пространства.
«Единственное, что, возможно речь идет о телескопе «Хаббл» и других исследованиях», - отметил он.
«Поскольку в информации говорится о метеоритах, а не об астероидах, то это точно не грозит Земле катастрофой. И в целом я считаю, что это выдуманная угроза. Возможно, была какая-то информация на этот счет от НАСА, но дальше это было преподнесено СМИ как сенсация. В последнее время это стало частым явлением», - сказал в заключение телефонного разговора профессор Тейфель, пожелав всем землянам благополучия.
Автор: Сара Кабикызы
Фото с сайта inform.kz
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