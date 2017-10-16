Ученый считает сообщение о падении на Казахстан метеорита выдуманной угрозой

«По этому поводу у нас нет точной, достоверной информации. Сегодня я смотрел сайт «Космическая погода», на котором постоянно обновляется информация, в том числе по угрозе Земле из космоса, нет таких данных», - сказал возглавляющий более полувека лабораторию физики Луны и планет Астрофизического института им. Фесенкова, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Германович Тейфель.





Профессор высказал сомнение, что подобная информация о метеоритах может быть получена со спутников. «Спутники - метеорологические, дистанционного зондирования Земли, спутники-«шпионы» ориентированы на Землю и ведут мониторинг Земли, а не космического пространства.





«Единственное, что, возможно речь идет о телескопе «Хаббл» и других исследованиях», - отметил он.





«Поскольку в информации говорится о метеоритах, а не об астероидах, то это точно не грозит Земле катастрофой. И в целом я считаю, что это выдуманная угроза. Возможно, была какая-то информация на этот счет от НАСА, но дальше это было преподнесено СМИ как сенсация. В последнее время это стало частым явлением», - сказал в заключение телефонного разговора профессор Тейфель, пожелав всем землянам благополучия.





Автор: Сара Кабикызы