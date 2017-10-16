Как кыргызстанцы голосовали на выборах президента

За президентское кресло боролись 11 кандидатов.

На выборах президента Кыргызстана проголосовали 1 млн 692 тыс. избирателей.









Всего в республике зарегистрировано 3 млн 25 тыс. избирателей.









В Оше зафиксирован самый высокий процент явки — 68,14. Самый низкий — по Чуйской области — 51,12%. В Бишкеке проголосовали 57,93 % избирателей.









По итогам обработки 97 процентов бюллетеней на выборах президента Кыргызстана лидирует Сооронбай Жээнбеков . За него проголосовали 54,22 процента избирателей, пришедших на выборы.







