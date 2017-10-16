Как кыргызстанцы голосовали на выборах президента
16 октября 2017, 09:41
В президентской гонке лидирует Сооронбай Жээнбеков.
В Кыргызстане 15 октября состоялись выборы президента, сообщает АКИpress.
За президентское кресло боролись 11 кандидатов.
На выборах президента Кыргызстана проголосовали 1 млн 692 тыс. избирателей.
Всего в республике зарегистрировано 3 млн 25 тыс. избирателей.
В Оше зафиксирован самый высокий процент явки — 68,14. Самый низкий — по Чуйской области — 51,12%. В Бишкеке проголосовали 57,93 % избирателей.
По итогам обработки 97 процентов бюллетеней на выборах президента Кыргызстана лидирует Сооронбай Жээнбеков. За него проголосовали 54,22 процента избирателей, пришедших на выборы.
На втором месте Омурбек Бабанов с результатом 33,47 процента, на третьем — Адахан Мадумаров, набравший 6,4 процента.
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