Сегодня в штабе Бабанова не смогли сказать, будет он делать заявление для прессы в ближайшие часы. Как минимум до утра 16 октября Бабанов будет занят анализом результатов выборов. Главный вопрос — есть ли основания для оспаривания. Но ему стоит учесть, что в трех регионах севера он проиграл — Иссык-Куль, Нарын и Бишкек , сообщает , сообщает Акипресс





В чем причина проигрыша Бабанова? Легко искать причину только в административном ресурсе. Но основная причина его проигрыша кроется в нем самом, в его ошибочной стратегии. Успешный фандрайзинг на кампанию, эффективная команда и агрессивная тактика создала ощущение неминуемости его выигрыша. Осознание этой перспективы испугало как власть, так и бизнес-элиту. От пассивной формы неприятия Бабанова в качестве президента она, элита, перешла к активным действиям и консолидировалась вокруг президента.





Возможно, все сложилось бы иначе, если бы Бабанов оказался гибче и казался бы намного слабей. Тогда бы он перевел выборы во второй тур под носом у расслабленной, ничего не подозревающей власти. Именно во втором туре ему следовало бы максимально выложиться. В этом случае это называется фальстартом, помноженным на самоуверенность в победе.





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