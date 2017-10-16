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В США произошел взрыв на нефтяной платформе

16 октября 2017, 10:06

К месту взрыва, где до сих виднеется пламя, направлены лодки со спасателями.

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва нефтяной платформы на озере Пончартрейн в американском штате Луизиана, сообщает РИА Новости.

Представитель департамента полиции города Кеннер Брайан Макгрегор сообщил, что речь идет только о подтвержденном числе пострадавших, однако их количество может возрасти. К месту взрыва, где до сих виднеется пламя, направлены лодки со спасателями.



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