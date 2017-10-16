В США произошел взрыв на нефтяной платформе
16 октября 2017, 10:06
К месту взрыва, где до сих виднеется пламя, направлены лодки со спасателями.
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва нефтяной платформы на озере Пончартрейн в американском штате Луизиана, сообщает РИА Новости.
Представитель департамента полиции города Кеннер Брайан Макгрегор сообщил, что речь идет только о подтвержденном числе пострадавших, однако их количество может возрасти. К месту взрыва, где до сих виднеется пламя, направлены лодки со спасателями.
BREAKING: Oil rig has exploded and is burning in Lake Pontchartrain near New Orleans; injuries reported. https://t.co/1vx9hcKEpv - @wdsupic.twitter.com/qiARMQQIim— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 16 октября 2017 г.
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