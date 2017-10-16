В Чернобыльской зоне отчуждения поймали сталкеров из России
16 октября 2017, 10:09
Нарушителей доставили в местный отдел полиции.
Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС три группы сталкеров, состоявшие из 15 человек, среди них оказались два гражданина России. Об этом сообщили в Управлении превентивной деятельности главного управления полиции по Киевской области, передает РИА Новости.
"Третью группу сталкеров, незаконно проникших на территорию зоны отчуждения, правоохранители обнаружили в районе отселенного села Залесье. Там задержали пятерых молодых людей, среди них двое граждан России: 24-летний житель Москвы и 28-летний житель Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.
Нарушителей доставили в местный отдел полиции, где в отношении них оформили административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП. Сталкерам грозит наказание в виде штрафа.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. После этого была установлена закрытая для свободного доступа 30-километровая зона.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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