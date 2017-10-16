В Чернобыльской зоне отчуждения поймали сталкеров из России

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС три группы сталкеров, состоявшие из 15 человек, среди них оказались два гражданина России. Об этом сообщили в Управлении превентивной деятельности главного управления полиции по Киевской области

Нарушителей доставили в местный отдел полиции, где в отношении них оформили административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП. Сталкерам грозит наказание в виде штрафа.





Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. После этого была установлена закрытая для свободного доступа 30-километровая зона.