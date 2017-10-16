Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали сталкеров из России

16 октября 2017, 10:09

Нарушителей доставили в местный отдел полиции.

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС три группы сталкеров, состоявшие из 15 человек, среди них оказались два гражданина России. Об этом сообщили в Управлении превентивной деятельности главного управления полиции по Киевской области, передает РИА Новости.

"Третью группу сталкеров, незаконно проникших на территорию зоны отчуждения, правоохранители обнаружили в районе отселенного села Залесье. Там задержали пятерых молодых людей, среди них двое граждан России: 24-летний житель Москвы и 28-летний житель Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Нарушителей доставили в местный отдел полиции, где в отношении них оформили административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП. Сталкерам грозит наказание в виде штрафа.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. После этого была установлена закрытая для свободного доступа 30-километровая зона.

Фото: © РИА Новости / Стрингер




Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...