Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Три пешехода погибли в результате наезда автомобиля в Костанайской области

16 октября 2017, 10:14

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. Назначены судебные экспертизы.

ДТП случилось 14 октября в Житикаре, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Около 1.30 часов в Житикаре по ул. Уалиханова в районе пересечения с улицей Жибек Жолы 23-летний водитель, управляя автомашиной марки «Лада» совершил наезд на трех пешеходов 36, 55, 51 лет. После он оставил место происшествия и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции.

«В результате полученных телесных повреждений 51, 55-летние мужчины скончались в Житикаринской центральной районной больницы, третий пострадавший находился в тяжелом состоянии. Однако, позже тоже умер», — сообщили в пресс-службе ДВД.

По данному факту Житикаринским ОВД ведется досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК.

Наталья Луговская
Фото с сайта alau.kz

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...