Три пешехода погибли в результате наезда автомобиля в Костанайской области

ДТП случилось 14 октября в Житикаре, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.





Около 1.30 часов в Житикаре по ул. Уалиханова в районе пересечения с улицей Жибек Жолы 23-летний водитель, управляя автомашиной марки «Лада» совершил наезд на трех пешеходов 36, 55, 51 лет. После он оставил место происшествия и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции.





«В результате полученных телесных повреждений 51, 55-летние мужчины скончались в Житикаринской центральной районной больницы, третий пострадавший находился в тяжелом состоянии. Однако, позже тоже умер», — сообщили в пресс-службе ДВД.





По данному факту Житикаринским ОВД ведется досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК.





Наталья Луговская