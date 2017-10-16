Три пешехода погибли в результате наезда автомобиля в Костанайской области
16 октября 2017, 10:14
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. Назначены судебные экспертизы.
ДТП случилось 14 октября в Житикаре, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
Около 1.30 часов в Житикаре по ул. Уалиханова в районе пересечения с улицей Жибек Жолы 23-летний водитель, управляя автомашиной марки «Лада» совершил наезд на трех пешеходов 36, 55, 51 лет. После он оставил место происшествия и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции.
«В результате полученных телесных повреждений 51, 55-летние мужчины скончались в Житикаринской центральной районной больницы, третий пострадавший находился в тяжелом состоянии. Однако, позже тоже умер», — сообщили в пресс-службе ДВД.
По данному факту Житикаринским ОВД ведется досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК.
Наталья Луговская
Фото с сайта alau.kz
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