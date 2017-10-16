Казахстанцы стали чаще летать, несмотря на рост цен на авиабилеты

За год число пассажиров выросло на 1 миллион человек, а тарифы поднялись на 14%.

Активность пассажирских авиаперевозок в этом году резко увеличилась, несмотря на значительное повышение цен, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Ranking.kz.





Так, за 9 месяцев текущего года казахстанские авиакомпании перевезли порядка 5,6 миллиона человек - это на 22%, или на 1 миллион человек больше, чем было перевезено за аналогичный период прошлого года.





Напомним, что в прошлом году отечественная авиаотрасль испытывала спад потребительского спроса на свои услуги, численность перевезенных за январь-сентябрь 2016 года пассажиров сократилась на 1,3% по сравнению с уровнем годом ранее.





Существенный рост пассажирооборота в воздушных перевозках в этом году формируется на фоне продолжающегося удорожания стоимости таких услуг для местных потребителей. С начала года по сентябрь тарифы на авиаперелеты в РК выросли на 13,9%.













Между тем отмечается, что в прошлом году на фоне резкого ослабления национальной валюты тарифы на авиаперелеты также существенно выросли, и под влиянием этого факта казахстанцы ограничили себя в поездках воздушным путем. Стоимость перелета за январь-сентябрь 2016 года подорожала на 11,8%. При этом снижение уровня пассажирооборота в прошлом году не сказалось на доходах - напротив, выручка от перевозок пассажиров увеличилась на 33,9% и составила 173,3 миллиарда тенге.

В этом году фактор цены заметно ослабил свой психологический эффект для розничных потребителей, спрос на рынке увеличивается и авиаперевозчики фиксируют соответствующее увеличение доходов.













"На фоне роста активности пассажироперевозок воздушным транспортом соответствующие доходы казахстанских авиакомпаний за январь-сентябрь текущего года сложились в сумме 216,9 миллиарда тенге. Это на 25,2% больше суммы выручки за перевозку пассажиров за аналогичный период прошлого года", - отмечается в исследовании.

Отрасль гражданских авиаперевозок, согласно "Плану нации – 100 конкретных шагов", ожидают существенные изменения. В комплексе мер:

Шаг 66: создание международного авиационного хаба - строительство нового международного аэропорта по мировым стандартам под г. Алматы. Шаг 67: Открытие национальным авиаперевозчиком "Эйр Астана" новых направлений в основные финансовые центры мира (Нью-Йорк, Токио, Сингапур). Шаг 68: Повышение эффективности госрегулирования сферы авиаперевозок для повышения привлекательности авиатранзита через Казахстан - деятельность Комитета гражданской авиации будет ориентирована на модели Британского государственного агентства гражданской авиации и Агентства безопасности авиации ЕС.









