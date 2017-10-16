Потушившие пожар спасатели на мотоциклах удивили алматинцев
16 октября 2017, 10:29
Мотоциклетные бригады приступили к работе с апреля 2017 года.
Жителей Алматы приятно удивили пожарные спасатели, которые первыми прибыли на место на мотоциклах и потушили очаг, передает Zakon.kz.
О необычной бригаде спасателей в Facebook рассказал Александр Климанов.
"Сегодня в нашем доме произошёл пожар. Первыми приехали бригада ЧС на мотоциклах. Я такое в первый раз увидел. Приехали быстро и приступили к тушению с помощью пенных огнетушителей. Пожар кстати они потушили, пожарникам не пришлось рукава раскатывать! Молодцы ребята!", - написал Климанов.
Пожар произошел 14 октября в мкр. Мамыр-4.
"В 18:02 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о задымлении в подъезде по адресу: Ауэзовский район, мкр. Мамыр-4, д. 293. Первыми к месту вызова прибыл мотоциклетный экипаж в 18:09. Как выяснилось, произошло загорание мусора в подъезде на 1-м этаже 9 этажного жилого дома на площади 2 кв.м. Ликвидировано возгорание в 18:14 часов", - сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.
О приобретении специальных мотоциклов сообщалось в ноябре прошлого года. Пожарно-спасательные мотоциклы "ЯВА-660" были сделаны по спецзаказу ДЧС Алматы. Мотоциклетные бригады приступили к работе с апреля 2017 года.
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