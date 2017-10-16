Борцу Демеу Жадыраеву подарили машину на Кубке Конфедерации 2017

В Казахстане стартовал отборочный этап второго розыгрыша Кубка Конфедерации. В рамках турнира проходят соревнования по греко-римской и вольной борьбе, таеквондо и дзюдо, сообщает Zakon.kz





В Талдыкоргане прошел отборочный этап группы «А», куда попали команды из Алматинской, Павлодарской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областей. Данные регионы в течении дня выявляли лучших по греко-римской и вольной борьбе, таеквондо и дзюдо. Соревнования по данным видам спорта велись одновременно. В торжественном открытии турнира приняли участие представители Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, руководство Алматинской области.





В родных стенах сборные команды Алматинской области по греко-римской, вольной борьбе и таеквондо не оставили шансы для своих соперников из других регионов и выиграли путевки в полуфинальный этап Кубка Конфедерации 2017. Стоит отметить что за сборную Алматинской области по греко-римской борьбе выступали члены Национальной сборной Республики Казахстан по классической борьбе - серебряный призер Чемпионата мира 2017 года в г.Париже(Франция) Демеу Жадыраев, а также двух кратный победитель Азиатских игр тяжеловес Нурмахан Тыналиев.





В рамках данного этапа Кубка Конфедерации 2017 бизнесмены и большие любители спорта решили подарить новоиспеченному призеру Чемпионата Мира Демеу Жадыраеву автомашину.





Не менее в острой борьбе прошли соревнования по дзюдо. Путевки на финальный раунд оспаривали сборные Павлодарской области и Атырауской области. В упорном поединке победу праздновали представители Атырауской области. Счет встречи 3:2.





Ранее в Таразе прошел отборочный этап группы «D», куда попали команды из Жамбылской, Акмолинской, Кызылординской областей, города Алматы.





Кубок Конфедерации учрежден в прошлом году. Общий призовой фонд составляет 125 млн тенге. Финальный этап Кубка Конфедерации 2017 года запланирован на 2-3 декабря в Алматы во дворце спорта имени Балуана Шолака.



