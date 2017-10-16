Карим Кокрекбаев предложил модернизировать 10 сел в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев предложил провести комплексную работу по благоустройству 10 сел области в рамках программы «Туған жер», передает пресс-служба акима Жамбылской области.





На прошлой неделе глава региона К.Кокрекбаев с рабочим визитом побывал в Мойынкумском районе. В ходе поездки он ознакомился с работами, проводимыми в рамках программной статьи Главы государства Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





В ходе поездки руководитель региона также отметил, что в следующем году в рамках программы «Туған жер» будут благоустроены 10 сел нашей области. По его словам, от каждого района будут выбраны по одному селу. А улучшать жизнь на селе будут выходцы из этих населенных пунктов – предприниматели, меценаты, инвесторы. На реализацию данного проекта средства из бюджета предусматриваться не будут.





Основная цель проекта – развитие сел в соответствии с современными требованиями.





- В следующем году мы планируем облагородить 10 сел, в 2019 году их уже должно быть 20. Я считаю, что участие в благоустройстве малой родины долг каждого состоявшегося предпринимателя. Если наш проект поддержат, и другие регионы последуют нашему примеру, то за один только год в стране можно обновить 160, а в 2019 году – 320 сел, - сказал К.Кокрекбаев.





В рамках проекта в селах планируется строительство новых сельских дорог, парков, спортивных площадок, а также проведение капитальных ремонтов важных социальных объектов. Кроме этого, будут проводиться работы по освещению улиц и улучшению архитектурного облика населенных пунктов и другие комплексные работы по модернизации сел.





Стало известно и то, что проект уже стартовал в Жамбылской области. Первыми ласточками стали села Кумозек Мойынкумского района и Акколь Таласского района. Остальные восемь сел определятся в ближайшее время.



