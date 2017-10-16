Британка продаёт свой дом в центре Лондона за три доллара

Как сообщает Reuters, дом находится в двух минутах от Темзы. Также внутри него находится небольшой сад, а на кухне сделан новый ремонт. По словам женщины, она устала искать покупателей через различные брокерские фирмы, поэтому решила сама продать жильё на одном из интернет-сайтов.





При помощи интернет-ресурса дом выставлен на своеобразные торги, где минимальная стоимость лота составляет три доллара. Таким образом женщина планирует набрать действительно стоящую сумму, за которую она готова попрощаться с жильём. Британка намерена повторить предыдущий случай, который также произошел в Соединенном Королевстве в мае этого года. Тогда владелец жилья продал свою квартиру за полтора миллиона долларов при первоначальной цене лота в пять долларов.