Несколько советов о том, как побороть осеннюю хандру

Мы с нетерпением ждем лета, а оно так быстро проходит. Хочется еще чуть-чуть погреться на солнышке, подышать ароматами цветов и зелени, ощутить уютную прохладу летней ночи. Но сказка заканчивается, и на ее место приходит дождливая и промозглая осень, мрачное настроение и чувство, что все прекрасное позади. Как же справиться с осенней депрессией.





Осенняя депрессия – это нормальное явление. У кого-то она протекает незаметно, а кто-то долго мучается, не в силах перестроиться на новый лад. Все дело в недостатке солнечного света, который особенно резко ощущается организмом с наступлением осени. Когда организму не хватает энергии солнца, он начинает активно вырабатывать гормон мелатонин, а уж он то и является "виновником" плохого настроения, вялости и раздражительности.





Кроме того, в связи с уменьшением объема солнечной энергии, поступающей в организм, у человека обостряются хронические заболевания – возникают проблемы с желудком и сердцем, появляются головные боли, напоминают о себе "старые раны", к примеру места давних переломов костей или сильных ушибов.





Как же справиться с осенней депрессией? Различают физиологические и психологические методы воздействия на организм, подверженный осенней депрессии.





Физиологические методы против депрессии





Принимайте солнечные ванны





Уменьшение светового дня более всего заметно осенью, а потому старайтесь ценить каждый солнечный день. Больше гуляйте. Трудно вытащить себя на улицу из теплой квартиры? Придумайте себе повод – сходить в магазин, навестить подругу, запечатлеть красоту природы, собрать красивые веточки для икебаны. Если вы – офисный работник, обязательно прогуливайтесь в обед и после работы. Ежедневно старайтесь проходить пешком по 2-3 км в день. Ходите на групповые занятия. Парные танцы, занятия йогой, различные семинары, кружок актерского мастерства – все это не только поднимет вам настроение, но и подарит много новых и интересных знакомств.





И, пожалуйста, не сидите в выходные дома. Любая загородная прогулка, пеший поход в дальний магазин или пребывание с детьми на детской площадке лучше пассивного лежания на диване. Впустите солнечный свет в свое жилище! Вымойте окна, замените занавески более тонкими, установите дополнительное освещение.













Следите за питанием





Осень – самое щедрое время года. Балуйте себя свежими овощами и фруктами, готовьте на пару основные блюда, варите каши с добавлением ягод, персиков и бананов. Ешьте больше рыбы. Ученые доказали, что любители семги, форели и скумбрии меньше всего страдают от различных депрессий. Все объясняется тем, что в рыбе содержатся полезные Омега-3 жирные кислоты и витамин В12, помогающие справляться даже с клинической депрессией.





Обогащайте свой организм селеном – это химический элемент отлично повышает эмоциональный фон и снимает депрессивное состояние. Лучшими природными источниками селена считаются пророщенная пшеница, грецкие орехи и кешью, патиссоны, спаржа, кабачки, сельдерей.





Высыпайтесь





Здоровый полноценный сон бесценен в любое время года. Установите себе режим сна и бодрствования и старайтесь вовремя ложиться спать. Ложитесь до полуночи – это время самое полезное для восстановления организма. Если вы мучаетесь ночным недосыпом, компенсируйте нехватку сна дневным отдыхом – попробуйте подремать после еды в обеденный перерыв или хотя бы несколько минут посидите с закрытыми глазами.





Делайте массаж





Всем известно, массаж – верное средство для поднятия настроения и улучшения самочувствия. В домашних условиях вы можете сделать самомассаж ушей и рук.





Массаж ушей





Согрейте руки. Промассируйте мочки ушей, продвигаясь к верхушке уха. Важно проходить плавно по краю ушной раковины до конца, не отрывая пальцев. Если в каких-то точках вы почувствовали боль, вернитесь и помассируйте их дополнительно. Потом обхватите всеми пальцами рук раковины за края и опишите ими в воздухе круги в любую сторону.





Массаж рук





Разотрите руки, разомните суставы. Промассируйте каждый палец по всей длине и со всех сторон. Каждый палец следует массировать три раза. Несколько раз надавите пальцем на точку в центре ладони – это вернет активность и веселое расположение духа.





Психологические методы борьбы с осенней депрессией





Поберегите психологическую энергию





Поберегите свою психику, которая особенно чувствительна осенью. Постарайтесь сделать все, чтобы дистанцироваться от неприятных вам личностей. Как это сделать? Если человек вам в дальнейшем не нужен – не раздувайте скандал, обособьтесь от грубости и поскорее забудьте неприятные моменты. Если с человеком вам предстоит общаться еще долгое время – разговаривайте с ним коротко и по делу, не подключайте эмоции, не рассказывайте ничего лишнего. Так вы сбережете свою энергию и защитите себя от депрессивных мыслей.





Больше смейтесь





Как известно, смех снижает уровень гормона стресса и повышает иммунитет. Дети смеются 300 раз в день, а взрослые – всего лишь 15-100 раз. Может быть, нам следует у них научиться получать удовольствие от жизни? Почитайте смешные истории в Интернете, посмотрите забавные комедии, попробуйте поупражняться в остроумии – рассмешите кого-нибудь или разрядите обстановку вовремя сказанной необидной шуткой.









Измените интерьер





Поразмышляйте, что в интерьере вам перестало нравиться, что мешает и что хотелось бы изменить? Может быть, стоит повесить яркие шторы, сменить обои и убрать этот старый коврик из ванной? А может, пора навести порядок на собственном столе и в шкафу? Купить ребенку полочку, чтоб он не разбрасывал книжки? Помыть холодильник, смазать скрипучие двери? Осень – отличный повод заняться тем, до чего не доходили руки летом.





Устройте фотосет на природе



Мягкое солнце, багряные и золотистые листья – разве можно придумать лучшие пейзажи для красивой фотосъемки? Придумайте себе уютные образы с пушистыми шарфами и мягкими свитерами, и смело договаривайтесь с фотографом. Вы отлично проведете время и получите прекрасные снимки, которые навсегда докажут вам, что осень не бывает скучной. А если вы устроите съемку вместе с подругами или любимым человеком, то подарите хорошее настроение еще и им!





Займитесь творчеством

Именно осенью почему-то просыпаются творческие способности. Видимо, успокоение, которое дает эта пора, раскрывает наши скрытые таланты. Вы даже не представляете, как много вы можете сделать в этот прекрасный сезон! Украсьте дом в осенней тематике, сделайте гербарий, купите осенние цветы в горшках, раскрасьте подъезд или свой этаж в доме, посетите мастер-класс по рисованию, пофотографируйте природу, свою семью... Вы еще успеете пожалеть о том, что осень так коротка!

Пеките вкусности

Сидеть дома и хандрить – не для нас. Откройте кулинарную книгу или поищите в Интернете новые рецепты. Печеные яблоки, ароматная выпечка – такое поле для экспериментов! Все это можно красиво украсить и угостить друзей, пришедших переждать дождь у вас дома. Ароматы пирогов повышают настроение и помогают радостно пережить даже самую серую осень. Только не забывайте считать калории, чтобы лишние килограммы не заставили расстраиваться весной.





Освойте ароматерапию

Дополните осенний сезон запахами, наполняйте свой дом ароматами для расслабления или для бодрости. Кроме того, различные масла и благовония можно использовать в качестве парфюма, выбирая себе запах под настроение. Хандрить, вдыхая аромат ванили или апельсина, невозможно!

Найдите новые занятия

Осень – это отличное время для начала чего-то нового. Что вы давно откладывали: ходить на танцы или в бассейн, научиться фотографировать или шить? А может, стоит вспомнить про свое старое хобби? Кстати, осенью можно распланировать свой зимний отдых!

Устройте посиделки

Если солнце и золотистые листья сменились серым небом и голыми деревьями, то самое время собирать у себя друзей: варить глинтвейн, выдумывать новые рецепты ароматных булочек с корицей, смотреть любимые фильмы и коротать дождливые вечера под одним одеялом с любимым. Как вариант: устраивайте каждую неделю тематические вечера с разными настольными играми – вы даже не представляете, как их много! Один раз увлечетесь, и вас даже летом будет не вытащить из дома!

Наведите порядок в гардеробе

Проведите ревизию в шкафах: смело выкидывайте то, что вам уже давно не нравится, перешивайте, отрезайте – творите! Осень – отличное время для экспериментов со стилем. Пиджаки, жакеты, шарфики, разноцветные платья – комбинируйте вещи в самых неожиданных вариантах, и вы вполне можете придумать яркий стильный лук! А потом устройте шопинг – и приобретите пару новых, по-осеннему ярких и стильных вещиц.

Устраивайте себе радужные дни

Осень выдалась серой и безрадостной? Тогда устройте дома праздник цвета! Присвойте каждому дню недели свой оттенок – и сутки живите в соответствии с ним. Например, вторник может быть зеленым: вы меняете постельное белье на зеленое, покупаете комнатные растения, украшаете еду зеленью, надеваете зеленое платье, включайте дома звуки леса. Интересно, а какой цвет больше понравится вашим домашним?

Читайте книги

Вспомните, сколько поэтов и писателей посвятили осени свои произведения, не жалея на нее ярких слов и изысканных сравнений. Заварите себе ароматный чай, завернитесь в плед и откройте хорошую книгу. И разве можно после этого хандрить?











