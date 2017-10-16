Сократить срок задержания предлагают в Генпрокуратуре РК

В мажилисе парламента РК презентованы поправки «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», которые предусматривают сокращение сроков задержания, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«По Конституции срок задержания 72 часа, сократили его до 48 часов. А если это несовершеннолетний, то до 24 часов. В связи с чем возникло такое предложение? Во главу угла мы ставим права человека. Конечно, 48 часов - это международный стандарт всех развитых стран и мы должны к этом идти», - сказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.





По его словам, согласно сведениям прокуроров, нарушения прав человека происходит именно в этот период.





«Поэтому, чтобы избежать неправомерных действий именно на этом этапе, мы предусматриваем совершенствовать путем сокращения срока задержания. Но срок 72 часа будет только по сложным делам - это особо-тяжкие преступления, террористические и экстремистские преступления, массовые беспорядки, преступления, осуществляемые преступными группами, незаконному обороту наркотиков, половой неприкосновенности несовершеннолетних, по умышленным деяниям, повлекшим смерть, а также по сложным делам и еще в случае, если мы физически не успеваем довести человека к судье из-за отдаленности и отсутствия путей сообщения, либо при чрезвычайном положении», - уточнил он.





В то же время замглавы ГП добавил, что здесь имеется еще одна проблема.





«Тут еще одна проблема, органы расследования заводят дело по одному факту, затем, раз не находят доказательств, начинают против этого человека искать другие зацепки, лишь бы его посадить, чтобы потом не отвечать за незаконное задержание, либо арест. Условия для такой практики будут исключены», - подчеркнул М. Ахметжанов.





Данные изменения по сокращению срока задержания включены в поправки по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности.





«В проекте закона определены пять ключей направлений. Первое, усилить уровень защиты прав человека. Второе, повысить состязательность сторон. Третье, упростить процедуры расследования, обеспечить экономичность процесса. Четвертое, расширить судебный контроль. И пятое, исключить дублирование и четко распределить полномочия между органами следствия, прокуратуры и судов. Данные процессы направлены на совершенствование уголовного процесса. Это все уже есть в развитых странах, особенно в странах ОЭСР, которые применяют и технологии, поэтому мы планируем поэтапно внедрять этот положительный опыт. Потому как это вопрос очень чувствительный и решает вопросы, касающиеся жизнедеятельности человека», - заключил спикер.



