"Скажи, в чем сила": в США завершился рэп-баттл Оксимирона и Dizaster

Рэп-баттл с участием российского исполнителя Оксимирона (Мирон Федоров) американца Dizaster (Бачир Ягами) прошел в Лос-Анджелесе в рамках международного турнира World Domination. Состязание прошло без судей на английском языке и заняло около часа

Оксимирон начал выступление цитатой из фильма "Брат 2" "Вот скажи, американец, в чем сила?". Посмеялся над не самой выдающейся карьерой Dizaster как рэп-исполнителя и обвинил соперника в лицемерии, заявив, что Ягами, ливанец по происхождению, выступает под американским флагом, пока войска США убивают жителей Ближнего Востока.





Dizaster в ответ напомнил, что русские в отличие от американцев еще не высадились на Луну, посвятил несколько строк внешности Мирона и порадовал фанатов Оксимирона бранью на русском языке.





В конце Оксимирон выразил уверенность, что рэп-баттл, несмотря на свою агрессивную суть, может помочь наладить отношения между Россией и США, арабами и евреями.





"Я не говорю, что рэп-баттл спасет мир, но я верю, что баттл-рэп может быть чем-то большим, чем просто рифмы и панчи", — заявил Оксимирон под конец выступления.





Летом 2017 на площадке Versus в Петербурге состоялся баттл Oxxxymiron против Гнойного. Oxxxymiron проиграл, но видео, выложенное 13 августа на YouTube, набрало свыше 25 миллионов просмотров.











