Вебинар ПРАВМЕДИА: «Уголовное правонарушение и досудебное расследование: правовые новеллы в действии и взгляд в будущее»

Приглашаем на бесплатный вебинар от Институт законодательства РК.

25 октября 2017 года в 11:00 часов по времени Астаны смотрите на ПРАВМЕДИА бесплатный вебинар «Уголовное правонарушение и досудебное расследование: правовые новеллы в действии и взгляд в будущее», организованный Институтом законодательства РК.





Вы узнаете:





- как реализованы на практике новеллы Уголовного процессуального кодекса, касающиеся стадии досудебного расследования;

- что улучшилось в защите прав граждан в уголовном процессе;

- что сделано, чтобы уменьшить репрессивность уголовного процесса.





Ведущие вебинара:





Нургазинов Багдат Кабылкадырович





- Старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и судебной экспертизы Института законодательства Республики Казахстан,

- Старший советник юстиции в отставке,

- Кандидат юридических наук,

- Член рабочей подгруппы по вопросам реформирования уголовного процесса и совершенствования иных аспектов правоохранительной деятельности,

- Имеет 26-летний стаж службы в правоохранительных органах,

- Автор 50-ти научных публикаций, в том числе по теме вебинара.





Ахмеджанов Фарух Раушанулы





- Научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и судебной экспертизы Института законодательства Республики Казахстан.

- Автор 20-ти научных публикаций, в том числе по теме вебинара.



