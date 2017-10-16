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Вебинар ПРАВМЕДИА: «Уголовное правонарушение и досудебное расследование: правовые новеллы в действии и взгляд в будущее»

16 октября 2017, 11:12

Приглашаем на бесплатный вебинар от Институт законодательства РК.

25 октября 2017 года в 11:00 часов по времени Астаны смотрите на ПРАВМЕДИА бесплатный вебинар «Уголовное правонарушение и досудебное расследование: правовые новеллы в действии и взгляд в будущее», организованный Институтом законодательства РК.

Вы узнаете:

- как реализованы на практике новеллы Уголовного процессуального кодекса, касающиеся стадии досудебного расследования;
- что улучшилось в защите прав граждан в уголовном процессе;
- что сделано, чтобы уменьшить репрессивность уголовного процесса.

Ведущие вебинара:

Нургазинов Багдат Кабылкадырович

- Старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и судебной экспертизы Института законодательства Республики Казахстан,
- Старший советник юстиции в отставке,
- Кандидат юридических наук,
- Член рабочей подгруппы по вопросам реформирования уголовного процесса и совершенствования иных аспектов правоохранительной деятельности,
- Имеет 26-летний стаж службы в правоохранительных органах,
- Автор 50-ти научных публикаций, в том числе по теме вебинара.

Ахмеджанов Фарух Раушанулы

- Научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и судебной экспертизы Института законодательства Республики Казахстан.
- Автор 20-ти научных публикаций, в том числе по теме вебинара.

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь и заранее задайте вопрос ведущим.

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