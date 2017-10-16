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Британка отправила фото гениталий любовника его детям

16 октября 2017, 11:28

Женщине удалось избежать тюремного срока, поскольку прикрыла гениталии на снимке несколькими эмодзи.

Жительница британского города Фелтем Лаура Арнольд (Laura Arnold) отправила интимные фотографии своего бывшего любовника его жене и детям, из-за чего угодила под суд, сообщает Lenta.ru.

Как стало известно изданию The Daily Mail, женщина, будучи замужней и с четырьмя детьми, больше года тайно встречалась с мужчиной, который также состоял в браке. После разрыва она попыталась отомстить ему и опубликовала в Facebook и Twitter снимки, на которых сжимала в руках его гениталии. На следующий день после публикации она потребовала от бывшего любовника шесть тысяч фунтов стерлингов в качестве «компенсации за молчание».

Женщина также заявила, что отправила и фото, и скриншоты переписок его жене и детям.

Семья мужчины решила не выплачивать выкуп и обратилась в суд. В результате разбирательств британку отстранили от общения с пострадавшими и штрафу в размере 200 фунтов.

Во время рассмотрения дела судья отметил, что женщине удалось избежать тюремного срока, поскольку прикрыла гениталии на снимке несколькими эмодзи.

Фото: PressFoto

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