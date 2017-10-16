Даурен Абаев прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал BNews.kz ситуацию на казахстанско-кыргызской границе.

«Ведется плановая работа. Усилен контроль по всему периметру государственной границы Казахстана. Средствами массовой информации сделан акцент на казахстанско-кыргызском участке из-за высказываний Атамбаева. Насколько мне известно, в связи с президентскими выборами аналогичные меры предприняты и другими сопредельными государствами. Это нормальная практика», - сказал министр.

Даурен Абаев отметил, что на границе с Кыргызстаном Пограничной службой Казахстана усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров. При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы наложено не было.

«Только за последние три дня были зафиксированы многочисленные факты нарушения транспортного и таможенного законодательства кыргызскими перевозчиками. Так, из 447 проверенных транспортных средств выявлено 78 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. Это превышение весогабаритных параметров, осуществление каботажных перевозок, отсутствие казахстанского бланка разрешения и другие. Кроме того, семь пассажирских автобусов помещены на штрафстоянку за отсутствие разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок. Всего за вышеуказанные нарушения наложены административные штрафы на общую сумму свыше три миллиона тенге», - рассказал министр.

Кроме того, с момента усиления фитосанитарного контроля выявлено пять фактов нарушений. Всего возвращено продукции весом 25 тонн и наложено штрафа на сумму 68 тысяч тенге, сообщил Даурен Абаев.

Пограничная служба Кыргызстана с 10 октября 2017 года с 20:00 часов в период подготовки и проведения выборов президента республики перешла на усиленный режим контроля пропуска транспортных средств и граждан Казахстана на границе. Сообщалось, что с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля.

В тот же день Пограничная служба КНБ РК заявила, что проводит плановую операцию по всему периметру государственной границы, в том числе на казахстанско-кыргызском участке. Каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы не накладывалось, однако был усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу.

Еще через день КНБ РК сообщил, что принимает дополнительные меры по недопущению проникновения на территорию Казахстана преступных элементов с учетом заявления кыргызских властей о подготовке в день выборов массовых беспорядков.

В рамках плановой операции Погранслужбой РК выявлены факты с признаками экономической контрабанды, нарушения миграционного законодательства и пограничного режима, а также пресечена попытка провоза боеприпасов.

Директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев считает, что истинной причиной проведения таких «малоприятных операций» является борьба с «серыми схемами» завоза товаров по заниженной стоимости из Китая в Кыргызстан, с последующим реэкспортом в РК и РФ.