К
вопросу о профессиональной подготовке сотрудников
правоохранительных органов Казахстана
Профессор Евразийской юридической
академии им. Д.А. Кунаева
доктор юридических наук, профессор,
Молдабаев Саркытбек Сарсембаевич
Аннотация. Предметом исследования являются проблемы и перспективы профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. Цель исследования - совершенствование профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. Задачи исследования: 1. Анализ современного состояния профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. 2. Выработка предложений по оптимизации профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. Методологической основой исследования служит теория познания и научные разработки её внедрения в систему профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. Для достижения цели исследования и решения поставленных задач применялись теоретические и эмпирические методы. Новизна исследования заключается в том, что в нем: 1. Дан объективный анализ современного состояния системы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. 2. Выявлены существенные недостатки современной системы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. 3. Разработаны предложения по оптимизации системы профессиональной подготовки для сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, академическое образование, правоохранительные органы, обучение сотрудников правоохранительных органов, практическое занятие, компетенция, ведомственные учебные заведения.
На сегодня, согласно ст. 3 Закона РК «О правоохранительной службе» от 6 января 2011 года, к правоохранительным органам относятся органы прокуратуры, внутренних дел, антикоррупционная служба и служба экономических расследований, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан[1].
При этом каждый правоохранительный орган обладает ярко выраженной спецификой, и служба в нем регламентирована, помимо прочего, множеством процедурных и процессуальных норм, содержащихся в весьма обширном законодательстве.
Поэтому профессиональная подготовка сотрудников правоохранительных органов представляет собой систему, состоящую из совокупности учебных заведений и подразделений, численность и характер деятельности которых различна исходя из специфики каждого правоохранительного органа. На сегодня организационная структура системы профессиональной подготовки кадров правоохранительных органов объединяет 6 образовательных учреждений высшего профессионального образования и свыше 10 учебных центров.
В целом, в стране функционируют 127 высших учебных заведений. Из них негражданских - 13, куда входят и вышеназванные вузы правоохранительных органов. Контингент студентов вузов Казахстана составляет более 400 тысяч человек, в негражданских вузах составляет около 2,5 тысяч человек. Высшее образование стало социальным императивом и обязательным условием любой карьеры.
Масштабные реформы в системе образования Республики Казахстан предусмотренные в Законе РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года полностью распространяются и на ведомственные образовательные учреждения.
Сегодня вузы правоохранительных органов, исходя из задачи интеграции системы высшего образования РК в мировое образовательное пространство, реализуют Болонскую модель образования. К ним относятся:
- трёхуровневая система высшего образования;
- академические кредиты ECTS;
- академическая мобильность слушателей и преподавателей;
- контроль качества высшего образования и т.д.
Вместе с тем, несмотря на проводимую реформу в сфере образования, проблем препятствующих успешному развитию академического образования и подготовки кадров правоохранительных органов стало не меньше[2]. В указанной статье подробно изложены основные проблемы современной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан.
Ни для кого не секрет, что выполнение стоящих перед правоохранительными органами задач во многом зависит от их кадрового состава и профессионализма, что обусловливает ещё более актуализацией вопросов, связанных с профессиональной подготовкой сотрудников правоохранительных органов.
События последнего времени, проявляющиеся в многочисленных фактах нарушения законности со стороны сотрудников правоохранительных органов, заставляют гражданское общество пристальнее взглянуть на проблемы и перспективы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов в стране.
Так, сегодня правоохранительная система РК - заложник созданной мощной системы ведомственной подготовки кадров. Если в Советский период на территории Казахстана действовала Карагандинская высшая школа милиции, Алма-Атинское пожарно-техническое училище и Алма-Атинская специальная средняя школа милиции, то после обретения Казахстаном независимости, вузов стало 4, а колледжей - 5. На сегодня последние ликвидированы и действуют 5 вузов МВД РК, на базе же Академии финансовой полиции создана Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК. В итоге структура профессионального образования правоохранительных органов оказалась неоправданно смещена в сторону высшего образования. Ажиотажный спрос на высшее образование отражает новую социальную реальность правоохранительных органов.
Погоня за «высокими» статусами и «престижными» дипломами привела к нивелировке образовательных программ юридических вузов, «вымыванию» из юридического образования именно школ как необходимого прикладного элемента отраслевой правовой инфраструктуры.
Если же ограничиться наиболее существенными проблемами, то на сегодня их можно сформулировать следующим образом:
- отсутствует единая согласованная образовательная и научная программа в правоохранительной сфере, связывающая воедино три ее важнейших компонента: наука о правоохранительной деятельности - практическая деятельность - учебный процесс (подготовка, переподготовка и повышение квалификации);
- отсутствует единый центр координации по линии образования (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) и науки (прикладные и фундаментальные исследования) в правоохранительной системе Казахстана;
-наблюдается некоторый разрыв между содержанием ведомственного образования и выполняемыми задачами и функциями правоохранительных органов.
Все эти три основные проблемы в сфере профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, после длительного исследования Институтом Генеральной прокуратуры РК в период с 2009 по 2011 годы[3] были сформулированы и в апреле 2011 года представлены руководству Генеральной прокуратуры РК[4].
В результате был издан Указ Президента Республики Казахстан № 15 от 4 мая 2015 года о создании Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (далее - Академия). Где предполагалось сконцентрировать основной образовательный и научный потенциал по всем линиям правоохранительных органов, разработать единую программу обучения и научных исследований в правоохранительной сфере с учётом реальных потребностей правоохранительной деятельности Казахстана.
В связи созданием Академии, активно обсуждались вопросы, связанные с предстоящей деятельностью нового учебного заведения. Естественно, что мнения были разноплановы и по тематике и по методологическим подходам, однако необходимо было вывести (хотя бы для себя) определённую модель Академии.
В этой связи нами было подготовлено ряд вопросов[5], ответы на которые должны были сконструировать модель будущей Академии:
На национальном уровне
• Что нового даст её открытие по сравнению с вкладом уже существующих учебных заведений в правоохранительной системе Казахстана?
• Каким будет видение этой Академии? Какую нишу он займет?
• Какими будут затраты на создание и текущее содержание Академии?
• Какова будет взаимосвязь и координация между новой Академией и существующими вузами правоохранительных органов Казахстана?
• Какие схемы управления должны применяться, чтобы ускорить процесс преобразований и содействовать эффективному руководству?
• Какой уровень самостоятельности и формы отчетности будут целесообразны?
• Какова роль государства в этом процессе?
На институциональном уровне
• Как может Академия создать эффективную административную команду?
• Каково видение и миссия новой Академии, её специфические цели, которые будут достигнуты?
• Из кого и кого Академия собирается готовить (характеристика преобладающих кандидатов на учёбу, их мотивация, академические требования к ним, предполагаемый результат «на выходе»)?
• Чему она (Академия) будет учить слушателей (направленность и типы учебных пособий, соотношение общих и специальных дисциплин, обязательной программы и самостоятельной работы)?
• Кто будет это осуществлять (состав и уровень профессуры, соотношение исследований и преподавания)?
• Какова будет направленность и структура образовательного процесса Академии?
• Будет ли новая Академия сотрудничать с иностранными учебными заведениями? Какой характер будет носить данное сотрудничество?
• Как будет достигаться интернационализация Академии (по отношению к преподавателям, программам, слушателями и т.д.)?
• Как будет измеряться успех? Какие системы мониторинга, индикаторы полученных результатов и механизмы отчетности будут использоваться?
• Как она видит более широкий социальный и культурный контекст собственной деятельности (своё место в образовательной и правоохранительной системе страны)?
Иными словами, «Академия» должна была донести до общественности чёткую, ясную позицию по каждому из вышеперечисленных пунктов, только тогда она могла бы рассчитывать на авторитет и общественное признание.
Вместе с тем, созданием и функционированием Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК не были устранены те сложности и проблемы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. Мало того, на сегодняшний день обозначились новые трудности, решение которых, должно быть найдено в самые короткие сроки.
На наш взгляд, для решения текущих и перспективных задач по совершенствованию подготовки кадров и научного обеспечения правоохранительных органов актуальными являются следующие вопросы как:
Первое. Разработка Стратегии по подготовке кадров правоохранительных органов РК. Суть данной стратегии должна заключаться в переходе от преимущественно количественного, экстенсивного развития на путь интенсивный, качественный, предполагающий повышение эффективности образования и воспитания сотрудников правоохранительных органов.
Основой проектирования новой модели профессионального образования в правоохранительной системе Казахстана должна стать научно обоснованная политика в данной области.
Её разработка должна включать:
• критическую переработку перечня должностей сотрудников правоохранительных органов, занимаемых специалистами с различными образовательными уровнями;
• определение потребности ведущих служб правоохранитель- ных органов в специальностях с различными образовательными уровнями;
• анализ имеющихся возможностей ведомственных учебных заведений в удовлетворении потребностей правоохранительных органов;
• прогнозирование тенденций развития сети образовательных заведений правоохранительных органов, с учетом определения масштабов подготовки в ведомственных вузах, географии их размещения, создания на базе ведомственных вузах ведомственных научно-образовательных центров;
• разработку моделей «абитуриент — слушатель (курсант)— выпускник вуза — молодой специалист — профессионал»;
• разработку квалификационных требований к сотрудникам основных служб правоохранительных органах различного должностного уровня, замещаемых выпускниками учебных заведений;
• разработку квалификационных характеристик выпускников ведомственных учебных заведений;
• создание нового поколения учебных программ, отвечающих потребностям правоохранительной деятельности страны.
Второе. Переориентирование вузов правоохранительных органов РК на подготовку бакалавриата с годичной программой обучения. Где лица с высшими образованиями (юристы, психологи, бухгалтеры и др.) необходимые правоохранительным органам кадры проходили бы по сокращенной программе подготовку бакалавриата для правоохранительной службы. Данный подход является малозатратным, апробированным как в Советское время, так и в зарубежных странах по подготовке сотрудников правоохранительных органов. Готовить же самим специалистов с нуля нет никакой необходимости - с этим, как и во всем мире, отлично справятся обычные гражданские вузы Министерства образования.
Эффективность данного подхода также подтверждаются отечественным опытом ведомственных вузов (Академии КНБ и Академии финансовой полиции). Согласно результатам данных учебных заведении, в течение года, лица с высшим образованием могут вполне овладеть специальностью «Правоохранительная деятельность».
Более того, данный подход позволяет сэкономить бюджет правоохранительных органов и перераспределить финансирование по наиболее актуальным направлениям ведомственного образования и науки[6]. Если в дальнейшем в ведомственных образовательных учреждениях предусмотреть подготовку бакалавров с годичной программой обучения, то несомненно есть возможность улучшить финансирование образования и науки в правоохранительной системе страны.
Третье. В связи с отсутствием результатов деятельности Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре за 2 года, которая на сегодня действует как институт повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов только для прокуратуры, то необходимо вернуться к той деятельности, ради которой данная Академия создавалась, то есть как центру координации профессионального образования и научных исследований в правоохранительной сфере Республики Казахстан.
Четвёртое. Разработка государственного образовательного стандарта для учебных заведений правоохранительных органов должна быть сформирована, исключительно исходя из потребностей правоохранительных органов Казахстана и их специфики. (Руководство Министерства здравоохранения и медицинских ВУЗов страны, осознавая специфичность подготовки кадров в данной отрасли, всё-таки сумело привести государственные стандарты в соответствии со своими потребностями.)
При этом, необходимо разработать нормативно-правовые акты, определяющие порядок формирования педагогического корпуса на конкурсной основе, роль и место кадровых служб правоохранительных органов и учебных подразделений в комплектовании учебных заведений. Статус преподавателя и условия его продвижения по службе. Предлагается пересмотреть нормы расчёта штатной численности кафедр, систему оценки материального стимулирования труда преподавателя с учётом реальной нагрузки.
Пятое. Модернизация содержания самого ведомственного образования, его методов и форм. Для этого в основу деятельности системы ведомственного образования должны быть положены современные обучающие и воспитывающие системы, разработанные на базе философско-методологических и психолого-педагогических знаний, способные преодолеть существующий сегодня разрыв между педагогической теорией и практикой. Стержень таких обучающих систем могут составить педагогические технологии, представляющие собой системную целостность методов и средств, направленных в первую очередь на развитие личности обучающихся, и только через это - на формирование их интеллектуального, поведенческого и профессионального статусов. Образовательная политика должно гибко реагировать на меняющиеся потребности общества и быть ориентировано на подготовку специалистов дефицитного профиля, в т. ч. по борьбе с транснациональной преступностью, международным терроризмом и экстремизмом, отмыванием денег, коррупцией, киберпреступностью и др.
Шестое. Интеграция подготовки кадров органов правопорядка в мировую систему ведомственного образования в целях:
• использования зарубежного опыта для совершенствования ведомственной системы подготовки;
• международной кооперации в области исследований, разработки методических и нормативно-правовых документов и обучении специалистов;
• создания банка данных о лучших достижениях в области ведомственного образования;
• вхождения в систему международного информационного и коммуникационного пространства;
• выработки согласованной образовательной политики с государствами - участниками СНГ с целью сохранения образовательного пространства;
• подготовки зарубежных специалистов на коммерческой основе.
Достижение этих целей возможно посредством:
- активного участия в создании международных центров ведомственного образования;
- направления руководителей образовательных учреждений в различные зарубежные учебные заведения; разработка и реализация программы двухстороннего сотрудничества в этой области;
- развитие прямых связей учебных заведений с зарубежными партнёрами.
Конечно, это всего лишь небольшая толика возможных предложений, направленных на повышение качества профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. Их детализация, а также выработка новых, конструктивных идей возможны в ходе специализированного всеобщего форума, о необходимости проведения которого все чаще говорят и в правоохранительных ведомствах, и на местах. Обязательным условием и залогом эффективности данного мероприятия должно стать привлечение к участию в нем всех заинтересованных лиц: и преподавателей вузов, и практиков, и представителей гражданского общества.
[1] Статья 3 изложена в редакции Закона РК от 18 января 2012 года № 547-IV (см. стар. Ред.), Закона РК от 17 ноября 2014 г. № 248-V (см. стар. Ред.) внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29 октября 2015 года № 347-V(см. стар. Редак.).
[2] Молдабаев С.С. К академическому образованию и подготовке кадров правоохранительных органов необходимы новые подходы / С.С. Молдабаев // Антикоррупционная политика. - 2015. - № 3. - С. 3-10
[3] Директор института Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Молдабаев С.С.
[4] Генеральный прокурор Республики Казахстан Даулбаев А.К.
[5] Молдабаев С.С. К академическому образованию и подготовке кадров правоохранительных органов необходимы новые подходы / С.С. Молдабаев // Антикоррупционная политика. - 2015. - № 3. - С. 3-10
[6] Из расчёта за 2015 год финансирования Академии финансовой полиции, на 1 слушателя за 4 года обучения, затраты государства составляют 3 697 172,56 тенге, а на год обучения 924 293, 14 тенге. Если в среднем в год будут выпускаться 100 человек, то на них расходы составят 92 429 314 тенге. Тогда как за 4 года годичного обучения, на эти же 100 человек затраты государства составят 369 717 256 тенге. Только по этим указанным расчётам, экономия составляет 277 287 942 тенге, а у нас в ведомственных ВУЗах обучаются огромная армия слушателей.
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