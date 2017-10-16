К вопросу о профессиональной подготовке сотрудников

правоохранительных органов Казахстана

Профессор Евразийской юридической

академии им. Д.А. Кунаева

доктор юридических наук, профессор,

Молдабаев Саркытбек Сарсембаевич

Аннотация. Предметом исследования являются проблемы и перспективы профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. Цель исследования - совершенствование профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. Задачи исследования: 1. Анализ современного состояния профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. 2. Выработка предложений по оптимизации профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. Методологической основой исследования служит теория познания и научные разработки её внедрения в систему профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. Для достижения цели исследования и решения поставленных задач применялись теоретические и эмпирические методы. Новизна исследования заключается в том, что в нем: 1. Дан объективный анализ современного состояния системы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. 2. Выявлены существенные недостатки современной системы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. 3. Разработаны предложения по оптимизации системы профессиональной подготовки для сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, академическое образование, правоохранительные органы, обучение сотрудников правоохранительных органов, практическое занятие, компетенция, ведомственные учебные заведения.

На сегодня, согласно ст. 3 Закона РК «О правоохранительной службе» от 6 января 2011 года, к правоохранительным органам относятся органы прокуратуры, внутренних дел, антикоррупционная служба и служба экономических расследований, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан[1].

При этом каждый правоохранительный орган обладает ярко выраженной спецификой, и служба в нем регламентирована, помимо прочего, множеством процедурных и процессуальных норм, содержащихся в весьма обширном законодательстве.

Поэтому профессиональная подготовка сотрудников правоохранительных органов представляет собой систему, состоящую из совокупности учебных заведений и подразделений, численность и характер деятельности которых различна исходя из специфики каждого правоохранительного органа. На сегодня организационная структура системы профессиональной подготовки кадров правоохранительных органов объединяет 6 образовательных учреждений высшего профессионального образования и свыше 10 учебных центров.

В целом, в стране функционируют 127 высших учебных заведений. Из них негражданских - 13, куда входят и вышеназванные вузы правоохранительных органов. Контингент студентов вузов Казахстана составляет более 400 тысяч человек, в негражданских вузах составляет около 2,5 тысяч человек. Высшее образование стало социальным императивом и обязательным условием любой карьеры.

Масштабные реформы в системе образования Республики Казахстан предусмотренные в Законе РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года полностью распространяются и на ведомственные образовательные учреждения.

Сегодня вузы правоохранительных органов, исходя из задачи интеграции системы высшего образования РК в мировое образовательное пространство, реализуют Болонскую модель образования. К ним относятся:

- трёхуровневая система высшего образования;

- академические кредиты ECTS;

- академическая мобильность слушателей и преподавателей;

- контроль качества высшего образования и т.д.

Вместе с тем, несмотря на проводимую реформу в сфере образования, проблем препятствующих успешному развитию академического образования и подготовки кадров правоохранительных органов стало не меньше[2]. В указанной статье подробно изложены основные проблемы современной подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан.

Ни для кого не секрет, что выполнение стоящих перед правоохранительными органами задач во многом зависит от их кадрового состава и профессионализма, что обусловливает ещё более актуализацией вопросов, связанных с профессиональной подготовкой сотрудников правоохранительных органов.

События последнего времени, проявляющиеся в многочисленных фактах нарушения законности со стороны сотрудников правоохранительных органов, заставляют гражданское общество пристальнее взглянуть на проблемы и перспективы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов в стране.

Так, сегодня правоохранительная система РК - заложник созданной мощной системы ведомственной подготовки кадров. Если в Советский период на территории Казахстана действовала Карагандинская высшая школа милиции, Алма-Атинское пожарно-техническое училище и Алма-Атинская специальная средняя школа милиции, то после обретения Казахстаном независимости, вузов стало 4, а колледжей - 5. На сегодня последние ликвидированы и действуют 5 вузов МВД РК, на базе же Академии финансовой полиции создана Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК. В итоге структура профессионального образования правоохранительных органов оказалась неоправданно смещена в сторону высшего образования. Ажиотажный спрос на высшее образование отражает новую социальную реальность правоохранительных органов.

Погоня за «высокими» статусами и «престижными» дипломами привела к нивелировке образовательных программ юридических вузов, «вымыванию» из юридического образования именно школ как необходимого прикладного элемента отраслевой правовой инфраструктуры.

Если же ограничиться наиболее существенными проблемами, то на сегодня их можно сформулировать следующим образом:

- отсутствует единая согласованная образовательная и научная программа в правоохранительной сфере, связывающая воедино три ее важнейших компонента: наука о правоохранительной деятельности - практическая деятельность - учебный процесс (подготовка, переподготовка и повышение квалификации);

- отсутствует единый центр координации по линии образования (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) и науки (прикладные и фундаментальные исследования) в правоохранительной системе Казахстана;

-наблюдается некоторый разрыв между содержанием ведомственного образования и выполняемыми задачами и функциями правоохранительных органов.

Все эти три основные проблемы в сфере профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, после длительного исследования Институтом Генеральной прокуратуры РК в период с 2009 по 2011 годы[3] были сформулированы и в апреле 2011 года представлены руководству Генеральной прокуратуры РК[4].

В результате был издан Указ Президента Республики Казахстан № 15 от 4 мая 2015 года о создании Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (далее - Академия). Где предполагалось сконцентрировать основной образовательный и научный потенциал по всем линиям правоохранительных органов, разработать единую программу обучения и научных исследований в правоохранительной сфере с учётом реальных потребностей правоохранительной деятельности Казахстана.