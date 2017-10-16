Главные редакторы СМИ ознакомились с работой Ситуационного центра Верховного Суда

Вчера состоялась встреча руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Нурсерика Шарипова с членами Клуба главных редакторов. В мероприятии также приняли участие судьи Верховного Суда Лариса Шепелева и Денис Шипп, ответственные сотрудники Департамента, передает Zakon.kz.

В ходе встречи состоялось ознакомление представителей СМИ с работой Ситуационного центра судебных органов. Всего в мероприятии приняли участие порядка 25 редакторов масс-медиа.

Открывая мероприятие, Н.Шарипов отметил, что Верховный Суд делает большие усилия по развитию «электронного правосудия». Это прямое поручение Главы государства, озвученное на VII съезде судей республики. Новые технологии делают работу судов доступной и прозрачной для граждан страны, повышают эффективность правосудия.

«Все это, в итоге влияет на повышение доверия к судебной системе страны. Это один из важных факторов успешной работы судов и обеспечения верховенства закона» - подчеркнул Н.Шарипов.

Ситуационный центр позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг 370 судов республики по 700 показателям. Он контролирует работу канцелярий судов в части регистрации корреспонденции, автоматическое распределение дел и материалов, осуществляет мониторинг работоспособности всех серверных компонентов, применение системы аудиовидеофиксации. Кроме того, своевременно реагирует на киберугрозы и оперативно отслеживает ситуацию во всех залах судебных заседаний республики.

В ходе встречи руководителям СМИ были наглядно продемонстрированы возможности Ситуационного центра по сбору и анализу судебной статистики, в том числе по видам преступления, специфике вынесенных приговоров и решений раздельно по уголовному, гражданскому и административному судопроизводству. Было особо отмечено, что Ситуационный центр - это решение, которое аккумулирует возможности всех электронных сервисов судов.

Далее в рамках мероприятия членам Клуба главных редакторов были презентованы новые законопроекты, имеющие особое значение для дальнейшего развития права в нашей стране. Так, судья Верховного Суда Л.Шепелева рассказала о ключевых целях и задачах реформы уголовного процесса и совершенствования иных аспектов правоохранительной деятельности.

«Приоритетным направлением реформы является расширение сферы судебного контроля по санкционированию действий, сопряженных с ограничением конституционных прав граждан, в том числе по санкционированию негласных следственных действий. Суд в полном объеме будет выполнять функции рассмотрения и разрешения всех вопросов, которые обвинение и защита ставят перед ним в ходе досудебного расследования», - сказала судья.

В своем выступлении судья Верховного Суда Д.Шипп проинформировал об особенностях проекта Закона «Об адвокатской деятельности юридической помощи», разрабатываемого Министерством юстиции. Он отметил важность совершенствования сферы оказания юридических услуг в целях обеспечения их качества и доступности, в том числе для социально-незащищенных слоев населения, а также проживающих в отдаленной местности.

В ходе встречи были даны ответы на все вопросы редакторов СМИ. Участники мероприятия отметили важность проведения подобного рода встреч для налаживания диалога между судебной системой и масс-медиа.