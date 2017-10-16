Новшества Кодекса судебной этики

Действующий Кодекс судейской этики был принят VII съездом судей РК 21 ноября 2016 г. и заменил предыдущий Кодекс от 18 ноября 2009 г.

Он призван задать высокую планку морально-этического поведения судей, которые должны воплощать в себе такие качества, как беспристрастность, нравственность, законопослушность и гуманизм. Документ дисциплинирует и обязывает служителей Фемиды высоко нести звание судьи.

В новом Кодексе стало больше статей, за счет более четкой и логичной структуры.

Если в предыдущем Кодексе не было упоминания о возможности выражения суждений о неясности, противоречивости правовых норм, то уже в новой редакции допускается публичная интерпретация правовых норм, а также судьям рекомендуется заниматься непрерывным обучением и самообразованием.

Кодекс обязывает теперь судью сообщать в кадровую службу уполномоченного органа о преступлении, совершенном членами семьи, близкими родственниками.

В действующем Кодексе отражено отношение к проявлению религиозных взглядов, взаимодействие со СМИ, а также уделено внимание поведению судьи в быту, взаимоотношению с близкими ему родственниками.

Новые изменения в Кодекс судебной этики способствуют поддержанию высокого статуса судьи, укреплению его авторитета и усилению к нему доверия народа.

Судья Бостандыкского районного суда г.Алматы Телькараева Д.Б.