В Верховном Суде состоялась встреча с НПП «Атамекен»

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов, а также ряд директоров департаментов. От судебной системы председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Елис Абдыкадыров, судьи высшего судебного органа, руководство Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде, передает Zakon.kz.

Цель встречи - обсуждение текущих вопросов по улучшению бизнес-среды в Казахстане.

Открывая встречу, Е.Абдыкадыров подчеркнул, что на сегодня уровень судебной защиты прав граждан и интересов бизнеса в Казахстане отвечает по основным параметрам передовым международным стандартам. Реформы последних лет в рамках Плана Нации позволили сделать правосудие одним из самых доступных и оперативных в мире. В рейтинге Ведение бизнеса Всемирного Банка, судебная система Казахстана последние два года входит в первую десятку стран мира.

Вместе с тем есть ряд проблем, связанных с субъективной оценкой деятельности судов со стороны предпринимателей. Особенно данный тренд наблюдается в регионах. Это показывают соцопросы, в том числе проводимые международными структурами.

В этой связи, Е.Абдыкадыров подчеркнул важность усиления взаимодействия Верховного Суда и НПП «Атамекен» по вопросам судебной защиты бизнеса. Приоритетное внимание следует уделить вопросам правового просвещения бизнес-кругов в регионах, в том числе по таким принципиальным вопросам как обеспечение независимости судебной власти и институциональная оценка деятельности судов. Сегодня это особо значимо для правильного внутреннего и международного мониторинга развития всех сфер республики, в том числе по таким параметрам как защита инвестиций и развитие экономики.

Для усиления совместной работы большое значение имеет Меморандум о сотрудничестве между НПП «Атамекен» и аппаратом Верховного Суда от 2014 года. Кроме того, предлагается создать совместные мобильные группы: по работе над рейтинговыми показателями Казахстана, совершенствованию законодательства, разъяснению судебной практики по корпоративным спорам. Суды готовы принять активное участие в разъяснительной работе через канал «Atameken Business Channel». Для замера настроений бизнес-среды и уровня восприятия проводимой судами работы, НПП «Атамекен» предложено провести независимый соцопрос по работе судебной системы.

В рамках встречи Руководитель Департамента Верховного Суда Нурсерик Шарипов презентовал представителям НПП возможности «электронного правосудия» с акцентом на сервисы «Судебный кабинет», «Новый банк судебных актов» и др.

В ходе мероприятия состоялся заинтересованный обмен мнениями по всем поднимаемым вопросам. Между участниками было найдено взаимопонимание о необходимости активизации совместной работы. Принято решение о разработке Дорожной карты с указанием конкретных мер сотрудничества.