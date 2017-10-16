Коллегия адвокатов направила открытое письмо министру юстиции

Письмо министру юстиции Республики Казахстан Марату Бекетаеву с повторной просьбой пойти к ним на встречу и принять участие в их мероприятии по формулированию единой позиции адвокатского сообщества касательно проекта Закона «Об адвокатской деятельности и правовой помощи» написали члены Республиканской коллегии адвокатов под председательством А.Тугела, передает Zakon.kz

В письме адвокаты разъяснили свою позицию и настаивают на конструктивном диалоге с Минюстом.

«Республиканская коллегия адвокатов пригласила Вас принять участие в работе Республиканского съезда адвокатов. Сегодня мы получили от Вас письмо, в котором вы сообщаете, что считаете участие в нашем мероприятии нецелесообразным.

В своем ответе Вы ссылаетесь на нормы закона, согласно которым высшим органом Республиканской коллегии адвокатов является конференция делегатов коллегий адвокатов. В связи с чем Вы считаете наш съезд нелегитимным.

Хотелось бы пояснить, что, созывая съезд адвокатов, мы не собирались решать на нем вопросов, регулирующих деятельность Республиканской коллегии адвокатов, высшим органом которой действительно является конференция.

Задачей съезда мы видим конструктивный диалог и формулирование единой позиции адвокатского сообщества касательно проекта Закона «Об адвокатской деятельности и правовой помощи», разработанного Министерством юстиции.

Решение таких вопросов не входит в компетенцию конференции, как высшего органа управления Республиканской коллегии адвокатов. Кроме того, в органах управления адвокатуры по закону не предусмотрено участие представителей других организаций, не являющихся адвокатами.

Если следовать такой логике, то адвокаты не могут организовать никакое мероприятие кроме конференции — ни форум, ни круглый стол, ни какую-либо другую дискуссию. Получается, что все они будут нелегитимными.

По мнению адвокатов, неважно как будет называться данное мероприятие: съезд, конференция, форум и так далее. На нем мы не собирались решать вопросов, которые отнесены к компетенции органов управления адвокатуры.

Но, идя навстречу Вашему замечанию, сегодня Президиум Республиканской коллегии адвокатов принял решение о проведении вместо съезда конференции.

Теперь, когда вопрос легитимности, надеемся, отпал, Республиканская коллегия адвокатов снова приглашает Вас принять участие в нашем мероприятии», - говорится в письме.