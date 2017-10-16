2,7 млн казахстанцев могут быть не охвачены обязательным медстрахованием - МЗ РК

Почти 3 миллиона казахстанцев могут быть не охвачены обязательным медицинским страхованием. Речь идет о самозанятых гражданах, которые не зарегистрированы в качестве предпринимателей. Об этом рассказала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева в республиканской общественной приемной партии «Нұр Отан», передает телеканал Астана.

По словам специалистов, сегодня важно, чтобы эти категории граждан своевременно и в полном объеме начали делать отчисления. При этом, как отмечают в самом Фонде, проверить добросовестность своего работодателя можно на сайте электронного правительства.

Елена Бахмутова, председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования»: Совместно с Е-gov мы запустили такую услугу по которой каждый человек, имея ЭЦП через свой личный кабинет может увидеть, какие поступления и взносы за него перечислены. И если увидит какую-либо разницу, он может заявление, как непосредственно своему работодателю, так и в Фонд. Кроме того, есть механизм возврата, ошибочно перечисленных взносов на основании заявления. Кстати, он работает, довольно эффективно.

Отмечу, сегодня на тематическом приеме в общественной приемной партии «Нұр Отан» астанчане получили информацию из первых уст. Отвечали на вопросы представители Минздрава, Минтруда и Соцзащиты, Фонда социального медстрахования, а также депутаты.

На сегодня в Фонд уже перечислили более 13 миллиардов тенге 4,5 миллиона казахстанцев. Они теоретически смогут с 1 января следующего года получать медуслуги по новым правилам.