Исекешев потребовал сделать безопасными подъездные пути к столичным детсадам и школам

Подъездные пути к детским садам, школам и жилым массивам должны быть безопасными и удобными, заявил Асет Исекешев в ходе объезда, передает медиацентр столичного акимата.

Аким города посетил физико-технический лицей № 73. Насущной проблемой является неразвитая инфраструктура вокруг учебного заведения. Из-за строек, развернувшихся вокруг школы, родители и учащиеся вынуждены делать крюк, чтобы попасть в здание учебного заведения. Рядом со школой нет автобусной остановки, недостаточно фонарей уличного освещения, отсутствует ограждение строительного участка.

Ранее на аппаратном совещании А. Исекешев поручал акимам районов и соответствующим управлениям проработать и устранить имеющиеся недостатки на проезжей части и пешеходных переходах на 28 объектах учреждений образования. На сегодняшний день поручение исполнено по 24 школам.

В этой связи аким города сделал строгое замечание ответственным лицам и поручил в недельный срок устранить имеющиеся недостатки по всем оставшимся образовательным учреждениям района.

«Дорога до школ и подъездные пути должны быть удобными и безопасными для детей и их родителей. Задача городских властей - сделать так, чтобы учащиеся беспрепятственно добирались до школы, и мы обязаны создавать условия для получения детьми качественного образования», - подчеркнул А. Исекешев.

Есть нерешенные проблемы и в школе № 75. Главная - отсутствие автостоянки, что создает опасность для маленьких пешеходов. Решение этой проблемы было найдено на месте. Руководителю Управления автомобильного транспорта Асхату Карагойшину было поручено оперативно решить вопрос о расширении подъездной улицы и строительства автостоянки.

Следующим пунктом объезда акима стал жилой массив «Сарайшық». Асет Исекешев поручил акиму района «Алматы» решить вопрос о строительстве подъездной дороги к микрорайону, а также благоустройстве территории жилого массива. Акиму района Адильбеку Сарсенбекову было поручено решить вопрос освещения улиц и дворов. Также было поручено до следующего года закончить строительство дорог улиц Баянтау, Сарын и М. Жумабаева.

В настоящее время ведется интенсивное дорожное строительство на улицах, жители которых часто жалуются на отсутствие дорожного покрытия. По информации городского акимата, до конца текущего года в городе будут построены 50 улиц, ведущих к жилым массивам. Уже завершено строительство дороги на улице Акан серы. Аким города проверил качество строительных работ и дал соответствующие указания по устранению допущенных дорожниками недостатков.