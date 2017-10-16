Эксперт: При помощи стандартов можно сделать города Казахстана умнее

В мире уже давно существуют умные города - Smart city, к которым предъявляются особые требования - доступная инфраструктура, высокая мобильность, безопасность и экологичность. Об этом в ходе проходящего в Алматы круглого стола, посвященного Всемирному Дню стандартизации, сказала руководитель Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Алматы Гульназ Халыкова, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, одними из продвинутых в Казахстане городов являются Алматы, Астана и Шымкент.

«На базе Astana Innovations создан проект офиса акимата столицы, в котором реализуются четыре проекта - смарт-поликлиника, смарт-школа, смарт-уличное освещение и проект по созданию единого электронного счёта для оплаты всех платежей потребителей. Если говорить о Smart Шымкент, то там реализуется проект мобильных платежей и умные светофоры», - рассказала она.

Как отметил в своём выступлении руководитель группы правовой экспертизы АО «Центр развития Алматы» Кайрат Оспанов, в южной столице изучается и применяется лучшая мировая практика в области умного города.

«Мы определили семь базовых проектов Smart Almaty. Это - комфортный город, Open Almaty, электронный КСК, открытый бюджет, открытые данные, интеллектуальная транспортная система и безопасный город. Уже была проведена определенная работа. Отобраны проекты по реконструкции парков и скверов, планируется строительство 8 парков, утверждена концепция реконструкции бывшего трамвайного депо и пешеходных улиц. С осени 2015 года акимат активно работает с населением через соцсети, также недавно была открыта общественная приемная», - рассказал он.

Круглый стол организован Южным филиалом РГП «КазИнСт» совместно с ДКТРМ г.Алматы на площадке КазНАУ в Образовательном инновационном Центре ГПИИР. В мероприятии приняли участие представители городского акимата, госорганов, Палаты предпринимателей, руководители и специалисты ЮКФ «КазИнМетр», представительства ТОО «НЦА» в г.Алматы, технических комитетов по стандартизации, общественных объединений и ассоциаций, субъектов аккредитации, испытательных лабораторий, предприятий и организаций, а также преподаватели и студенты вузов.