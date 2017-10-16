Карачаганак: 20 лет успешного партнерства

В настоящее время показатели эксплуатационных затрат на Карачаганаке в пересчете на баррель нефтяного эквивалента являются одними из лучших не только в Республике, но и в целом по миру.

Компания “Карачаганак Петролуим Оперейтинг Б.В.” (КПО) отмечает 20-летний юбилей со дня подписания Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП) по Карачаганакскому месторождению. По этому поводу 13 октября в Уральске, в здании областного Казахского драматического театра прошло торжественное мероприятие с участием представителей республиканских и местных исполнительных органов, компаний-участниц Карачаганакского консорциума, ветеранов КНГКМ, общественных деятелей и СМИ.





Два десятилетия назад было подписано Окончательное соглашение о разделе продукции и освоению Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Это - основополагающий документ, регулирующий отношения между Республикой Казахстан и международным консорциумом «Карачаганак Петролуим Оперейтинг Б.В.». За эти годы Карачаганак стал проектом мирового уровня и флагманом нефтегазовой отрасли страны, приносящим значительный доход в бюджет Республики Казахстан.





Обращаясь с приветственной речью к участникам мероприятия, Аким ЗКО Алтай Кульгинов подчеркнул особую значимость Карачаганака для экономики Западно-Казахстанской области и отметил заслуги компании-оператора КПО в грамотном управлении проектом, являющимся локомотивом экономического роста и развития области.





На сегодняшний день на долю Карачаганака приходится 49% всего газа и 16% всего жидкого углеводородного сырья, добываемого в Республике Казахстан. С момента подписания ОСРП в разработку месторождения было инвестировано свыше $22 млрд., в то время как в бюджет Республики было выплачено порядка $26 млрд. в виде налогов и прибыли от участия в проекте. С 1997 года усилиями КПО был проложен экспортный трубопровод, протяженностью 635 км, модернизирована инфраструктура месторождения, введены в эксплуатацию новые объекты по подготовке и обратной закачке сырья, а также пробурено большое количество новых скважин.





В настоящее время показатели эксплуатационных затрат на Карачаганаке в пересчете на баррель нефтяного эквивалента являются одними из лучших не только в Республике, но и в целом по миру. За прошедшие два десятилетия в эксплуатацию были введены новые промышленные объекты, на которых применяются самые передовые технологии добычи и переработки углеводородного сырья, полностью соответствующие требованиям производственной безопасности, охраны окружающей среды, а также здоровья сотрудников и жителей близлежащих населенных пунктов.

За первое полугодие 2017 года КПО достигла высоких показателей утилизации газа, составивших 99,95 процентов. В целом, с 1997 года КПО направила $342 млн. на реализацию природоохранных мероприятий.





В своем поздравительном обращении министр энергетики РК Канат Бозумбаев отметил приверженность компаний-партнеров по Карачаганакскому проекту обязательствам, взятым перед правительством Республики Казахстан, в том числе по передаче современных технологий, передового опыта и навыков казахстанской стороне, а также пожелал коллективу компании КПО успехов в реализации предстоящих проектов расширения Карачаганака.





КПО является крупнейшим работодателем в Западно-Казахстанской области. Сотрудников компании отличает высокий профессионализм и добросовестное отношение к работе. С момента подписания ОСРП компании-партнеры по КПО инвестировали свыше $200 млн. в подготовку и повышение квалификации местных кадров Карачаганака.





За прошедшие двадцать лет были проложены сотни километров новых дорог, построены десятки новых школ, больниц, объектов культуры и спорта. Ко многим населенным пунктам был подведен газ и вода, что создало новые возможности для предпринимательской деятельности в области. На сегодняшний день, КПО инвестировала около $318 млн. в развитие социальной инфраструктуры в Западно-Казахстанской области.





Выступая перед участниками мероприятия, генеральный директор КПО Ренато Мароли отметил: “Двадцатилетний юбилей подписания ОСРП является знаменательной датой, как для КПО, так и для всей нефтегазовой отрасли Республики Казахстан. Работая в тесном сотрудничестве с Акиматом Западно-Казахстанской области и Полномочным органом ТОО “PSA”, КПО успешно внедряет самые современные технологии, позволяющие добиться существенного роста добычи и, соответственно, дополнительных поступлений в бюджет государства”.





«Являясь ответственным оператором, КПО активно сотрудничает с местными подрядчиками, закупая у них товары и услуги, что служит примером осуществления производственной деятельности на принципах устойчивого развития. Увеличение местного содержания – это еще одно направление, в котором компании удалось радикально изменить ситуацию в лучшую сторону. И результаты, достигнутые на сегодняшний день, поистине впечатляют. За первое полугодие 2017 года доля местного содержания в товарах, работах и услугах на Карачаганакском проекте превысила 51%. В целом, с момента подписания ОСРП в 1997 году, доля местного содержания в закупках КПО достигла $6,23 млрд.





Касательно будущих проектов КПО, Ренато Мароли отметил: “Впереди - дальнейшие планы по освоению Карачаганакского месторождения. Новые проекты помогут привлечь дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места. При этом, казахстанские специалисты, как и прежде, будут призваны сыграют ведущую роль в предстоящей работе. Применение передовых технологий в производстве позволят удерживать объёмы добычи и экспорта жидких углеводородов на стабильно высоком уровне, что, в свою очередь, положительно скажется на поступлениях от Карачаганакского проекта. Эта дополнительная прибыль позволит приумножить экономический эффект для Республики Казахстан и компаний-партнеров”.





“Прошедшие 20 лет были сложными, но и вместе с тем, чрезвычайно насыщенными. Коллектив КПО по праву гордится своими успехами, и полон решимости выполнить все свои обязательства перед Республикой. Мы вместе будем стремиться к новым высотам на благо народа Казахстана и компаний-партнеров по Карачаганакскому проекту”, – добавил Ренато Мароли.







