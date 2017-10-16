Кит Турман: "Канело" надрали задницу. И я слышал, что он не хочет реванша с Головкиным

Чемпион мира по версиям WBC и WBA в полусреднем весе американец Кит Турман (28-0-1, 22 КО) поделился мнением по поводу поединка между мексикацнем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, пишет Vesti.kz.





По его словам, судьи подарили Альваресу "победную ничью" в том бою, хотя мексиканцу "надрали задницу". Турман считает, что "Канело" проиграл Головкину, однако у судей другое мнение на этот счет. Так, один рефери отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, а второй GGG - 115-113, а третий выставил ничью 114-114.





"Мне понравилось, как двигался "Канело". Думаю, его боевые навыки и интеллект улучшились с момента боя с Флойдом Мейвезером, который преподал ему урок. "Канело" умело использовал их, чтобы заполучить победную ничью. Я называю это так, потому что ему надрали задницу. Ничья в бою с Головкиным сродни победе.





Однако сам бой получился менее увлекательным, нежели его раскрутка. "Канело" наболтал попусту. Этот парень должен был выпустить мощь и забрать раунды, но он этого не сделал. Он избрал чрезмерно защитную тактику. Я бы хотел увидеть, чтобы Головкин чуть больше оказывал давление на него. Однако на стороне "Канело" молодость, чего нет у Triple G. Хотя я слышал, что "Канело" не хочет реванша", - заявил Турман в интервью FightHype.com.





Добавим, что Всемирный боксерский совет (WBC) уже санкционировал их немедленный реванш. Сам "Канело" заявил, что второй бой с Головкиным является его приоритетом, но все зависит от команды казахстанца. Наиболее вероятной дата их реванша называется 5 мая 2018 года.





Фото: Erik Verduzco/ Las Vegas Review-Journal



