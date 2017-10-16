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СКГУ имени Манаша Козыбаева отметил 80-летний юбилей

16 октября 2017, 12:08

На торжественном мероприятии выступила и супруга Манаша Козыбаева Сара Козыбаева и наградила 3 студентов, обладателей стипендии.

В Петропавловске прошло торжественное собрание посвященное 80 летию создания Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева. В мероприятии принял участие Министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадиев и аким области Кумар Аксакалов.

На встрече выступил ректор университета, доктор экономических наук, профессор Серик Омирбаев и Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

В ходе собрания Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев вручил 3 североказахстанцам медаль «Еңбек ардагері», 2 профессорам нагрудной знак имени Ыбырая Алтынсарина, 2 сотрудникам университета нагрудной знак «За большой вклад в развития науки Республики Казахстан», 6 сотрудникам нагрудной знак «Почетный работник сферы образования»

Поздравил коллектив университета и гостей с юбилеем аким области Кумар Аксакалов.



«Вуз носит имя академика Манаша Козыбаева, гениального ученого-историка, профессора, заслуженного деятеля науки, выдающегося педагога! Уверен, что Северо-Казахстанский государственный университет и в дальнейшем будет добиваться высоких результатов в научной и образовательной деятельности, способствуя приумножению интеллектуального потенциала Казахстана», - отметил Кумар Аксакалов.

За многолетний, честный труд, за вклад в подготовке высоко квалифированных специалистов сфере науки и образования почетными грамотами и благодарственными письмами акима области были удостоены 5 сотрудников университета.
Аким области Кумар Аксакалов присвоил звание Почетного гражданина СКО Галымкаиру Мутанову, ректору КазНУ имени Аль-Фараби.

Орденом имени Ахмета Байтурсынова награжден «Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева». Также сотрудники университета были награждены «Золотой медалью», «Серебряной медалью» и «Бронзовой медалью» имени Ахмета Байтурсынова.
Медалью «Национальной Академии Наук Высшей школы Республики Казахстана за вклад сферы науки и образования» награждены 9 сотрудников университета.



На торжественном мероприятии выступила и супруга Манаша Козыбаева Сара Козыбаева и наградила 3 студентов, обладателей стипендии.

Также в этот день студенты университета организовали флешмоб, в котором участвовало 60 человек.



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