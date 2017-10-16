Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Профклуб «Тулпар» развивает конный спорт в районах СКО

16 октября 2017, 12:08

Аким области посетил этноаул приуроченный к закрытию летнего скакового сезона.

В Бесколе на ипподроме прошло закрытие летнего скакового сезона в котором принял участие аким СКО Кумар Аксакалов. Выступая перед зрителями глава региона отметил, что с обретением независимости в Казахстане вместе с исконными традициями казахского народа стали возрождаться и национальные виды спорта.

«Особое место занимают конноспортивные соревнования. Сам дух казахской степи послужил основой для развития конных видов спорта. Испокон веков лошадь играла особую роль в культуре казахского народа», - подчеркнул Кумар Аксакалов.



Сегодня в СКО уделяется особое внимание конному спорту. В нынешнем году был создан профессиональный конно-спортивный клуб "Тулпар". Благодаря этому спортсмены региона успешно выступили на соревнованиях в рамках Экспо и на республиканских сельских играх "Акбидай". Сейчас профклуб открывает отделения в районах области для развития конного спорта.



Аким области посетил этноаул приуроченный к закрытию летнего скакового сезона. Местные мастера прикладного искусства показали свои изделия и рассказали акиму области про реализацию готовой продукции. В юрте на специальной выставке Кумар Аксакалов ознакомился с историей одомашнивания лошади.


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...