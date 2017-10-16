Профклуб «Тулпар» развивает конный спорт в районах СКО
16 октября 2017, 12:08
Аким области посетил этноаул приуроченный к закрытию летнего скакового сезона.
В Бесколе на ипподроме прошло закрытие летнего скакового сезона в котором принял участие аким СКО Кумар Аксакалов. Выступая перед зрителями глава региона отметил, что с обретением независимости в Казахстане вместе с исконными традициями казахского народа стали возрождаться и национальные виды спорта.
«Особое место занимают конноспортивные соревнования. Сам дух казахской степи послужил основой для развития конных видов спорта. Испокон веков лошадь играла особую роль в культуре казахского народа», - подчеркнул Кумар Аксакалов.
Сегодня в СКО уделяется особое внимание конному спорту. В нынешнем году был создан профессиональный конно-спортивный клуб "Тулпар". Благодаря этому спортсмены региона успешно выступили на соревнованиях в рамках Экспо и на республиканских сельских играх "Акбидай". Сейчас профклуб открывает отделения в районах области для развития конного спорта.
Аким области посетил этноаул приуроченный к закрытию летнего скакового сезона. Местные мастера прикладного искусства показали свои изделия и рассказали акиму области про реализацию готовой продукции. В юрте на специальной выставке Кумар Аксакалов ознакомился с историей одомашнивания лошади.
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