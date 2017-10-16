Н.Нигматулин: Инициативы Назарбаева стали уникальной платформой для различных религий

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин в Санкт-Петербурге обратился к мировому парламентскому сообществу поддержать контртеррористические инициативы Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

В Петербурге собрались парламентарии более чем из 160 стран мира, чтобы объединить свои усилия для продвижения мирного диалога.

О предложениях Казахстана и усилиях Главы государства в деле укрепления региональной и глобальной безопасности спикер мажилиса рассказал, выступив на 137 Ассамблее Межпарламентского союза, которая прошла в Таврическом дворце.

- Еще в 2015 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выдвинул ряд инициатив по противодействию международному терроризму, направленных на создание Глобальной антитеррористической коалиции под эгидой Организации Объединенных Наций. Сегодня, с этой высокой трибуны, мы обращаемся к коллегам-парламентариям из государств-членов Межпарламентского союза с призывом поддержать инициативу Президента Казахстана о разработке и принятии в рамках Организации Объединенных Наций «Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма». Уверен, это станет весомым вкладом мирового парламентского сообщества в борьбу с одной из наиболее острых угроз ХХI века, - подчеркнул Н.Нигматулин.

Спикер мажилиса также рассказал об уникальной модели межэтнического и межконфессионального диалога, которую сформировал и успешно развивает Казахстан.

Среди ее основных принципов Н.Нигматулин назвал конституционно-правовое обеспечение равных возможностей всех граждан нашей страны в реализации своих этно-конфессиональных интересов.

Отмечены также целенаправленная государственная политика по развитию культуры и языков этносов Казахстана, формирование действенных институтов межэтнического согласия, а также межконфессиональный диалог.

Говоря об Ассамблее народа Казахстана как уникальном институте гармонизации межнациональных отношений, председатель мажилиса отметил высокую оценку, которую получила деятельность Ассамблеи в ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.

- Опыт Ассамблеи народа Казахстана мог бы представлять интерес для мирового сообщества как эффективная модель институционализации межэтнического диалога для поликультурных обществ, - сказал Н.Нигматулин.

Отметив достижения нашей страны в сфере сохранения национальных культур в условиях глобализации и развития межкультурных взаимоотношений, председатель мажилиса также подчеркнул позитивный опыт в этой сфере и других государств-членов Межпарламентского союза.

Межпарламентский союз - это старейшая международная парламентская организация, основанная в 1889 году. Сегодня объединяет парламентариев 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций. На протяжении всей своей истории МПС содействует развитию парламентаризма, соблюдению прав человека, установлению межнационального мира, а также сохранению международной безопасности.

Одним из центральных событий 137 Ассамблеи МПС стала резолюция «К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: общность нашего разнообразия».