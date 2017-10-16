KPI. Качество продаж. Оптимизация бизнес-процессов

Семинар пройдет: 19 октября, с 13:30 до 18:00, г.Астана, Сарыарка 6, БЦ «Арман», офис 306

Рост продаж — главная цель любой компании. Многие руководители пытаются достичь ее, увеличивая отдел продаж. В современной экономической ситуации «раздувание» штата приведет к большим тратам, но не гарантирует рост бизнеса. Проще оптимизировать работу имеющихся сотрудников, научиться мотивировать и контролировать отдел, настроить ведение бизнес-процессов. После этого продажи пойдут вверх без привлечения новых сотрудников.





Как это сделать? Ответ на этот вопрос вы узнаете на бесплатном семинаре, в Астане 20 апреля 2017 года, на котором выступят представители ведущих консалтинговых и IT-компаний.









Где: г. Астана, Сарыарка 6, БЦ «Арман», офис 306

Когда: 19 октября, с 13:30 до 18:00





Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться





Семинар будет интересен:





• Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.

• Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.





Основные темы семинара:





1. Социальный интранет «Битрикс-24»: управление задачами, проектами, коммуникациями Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»





• Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?

• Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?

• Как контролировать сроки выполнения задач?





2. Битрикс-24 на практике





Данияр Абетов, исполнительный директор BK.KZ Studio

• Интеграция портала с внешними системами и почему их не надо бояться

• История внедрения Битрикс24 в АО «Транстелеком»: автоматизация рутинных процессов адаптации новых сотрудников, внутренних переводов, учета рабочего времени и многого другого.





3. Повышаем эффективность сотрудников - как правильно внедрить KPI в компании





Ширин Оразбаева, бизнес-тренер и консультант, руководитель проектор, профессиональный медиатор





• Понять связь оценки по KPI с целями компании

• Понять, в каком формате должна проходить оценка по KPI

• Понять какие методы оценки по KPI лучше выбрать

• Каковы основные шаги в процессе оценки по KPI

• Понять кто ответственен за качество и эффективность работы сотрудника

• Как собирать мониторинг результативности сотрудника в течение года

• Как предоставлять обратную связь при наличии отрицательных и положительных примеров поведения





Участие в семинаре возможно только при регистрации











