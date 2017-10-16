KPI. Качество продаж. Оптимизация бизнес-процессов
16 октября 2017, 12:07
Семинар пройдет: 19 октября, с 13:30 до 18:00, г.Астана, Сарыарка 6, БЦ «Арман», офис 306
Рост продаж — главная цель любой компании. Многие руководители пытаются достичь ее, увеличивая отдел продаж. В современной экономической ситуации «раздувание» штата приведет к большим тратам, но не гарантирует рост бизнеса. Проще оптимизировать работу имеющихся сотрудников, научиться мотивировать и контролировать отдел, настроить ведение бизнес-процессов. После этого продажи пойдут вверх без привлечения новых сотрудников.
Как это сделать? Ответ на этот вопрос вы узнаете на бесплатном семинаре, в Астане 20 апреля 2017 года, на котором выступят представители ведущих консалтинговых и IT-компаний.
Регистрация - https://goo.gl/NVx9iN
Где: г. Астана, Сарыарка 6, БЦ «Арман», офис 306
Когда: 19 октября, с 13:30 до 18:00
Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.
Семинар будет интересен:
• Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.
• Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.
Основные темы семинара:
1. Социальный интранет «Битрикс-24»: управление задачами, проектами, коммуникациями Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»
• Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?
• Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?
• Как контролировать сроки выполнения задач?
2. Битрикс-24 на практике
Данияр Абетов, исполнительный директор BK.KZ Studio
• Интеграция портала с внешними системами и почему их не надо бояться
• История внедрения Битрикс24 в АО «Транстелеком»: автоматизация рутинных процессов адаптации новых сотрудников, внутренних переводов, учета рабочего времени и многого другого.
3. Повышаем эффективность сотрудников - как правильно внедрить KPI в компании
Ширин Оразбаева, бизнес-тренер и консультант, руководитель проектор, профессиональный медиатор
• Понять связь оценки по KPI с целями компании
• Понять, в каком формате должна проходить оценка по KPI
• Понять какие методы оценки по KPI лучше выбрать
• Каковы основные шаги в процессе оценки по KPI
• Понять кто ответственен за качество и эффективность работы сотрудника
• Как собирать мониторинг результативности сотрудника в течение года
• Как предоставлять обратную связь при наличии отрицательных и положительных примеров поведения
Участие в семинаре возможно только при регистрации.
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