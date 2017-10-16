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KPI. Качество продаж. Оптимизация бизнес-процессов

16 октября 2017, 12:07

Семинар пройдет: 19 октября, с 13:30 до 18:00, г.Астана, Сарыарка 6, БЦ «Арман», офис 306

Рост продаж — главная цель любой компании. Многие руководители пытаются достичь ее, увеличивая отдел продаж. В современной экономической ситуации «раздувание» штата приведет к большим тратам, но не гарантирует рост бизнеса. Проще оптимизировать работу имеющихся сотрудников, научиться мотивировать и контролировать отдел, настроить ведение бизнес-процессов. После этого продажи пойдут вверх без привлечения новых сотрудников.

Как это сделать? Ответ на этот вопрос вы узнаете на бесплатном семинаре, в Астане 20 апреля 2017 года, на котором выступят представители ведущих консалтинговых и IT-компаний.

Регистрация - https://goo.gl/NVx9iN

Где: г. Астана, Сарыарка 6, БЦ «Арман», офис 306
Когда: 19 октября, с 13:30 до 18:00

Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.

Семинар будет интересен:

Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.
Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.

Основные темы семинара:

1. Социальный интранет «Битрикс-24»: управление задачами, проектами, коммуникациями Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»

Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?
Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?
Как контролировать сроки выполнения задач?

2. Битрикс-24 на практике

Данияр Абетов, исполнительный директор BK.KZ Studio
Интеграция портала с внешними системами и почему их не надо бояться
История внедрения Битрикс24 в АО «Транстелеком»: автоматизация рутинных процессов адаптации новых сотрудников, внутренних переводов, учета рабочего времени и многого другого.

3. Повышаем эффективность сотрудников - как правильно внедрить KPI в компании

Ширин Оразбаева, бизнес-тренер и консультант, руководитель проектор, профессиональный медиатор

Понять связь оценки по KPI с целями компании
Понять, в каком формате должна проходить оценка по KPI
Понять какие методы оценки по KPI лучше выбрать
Каковы основные шаги в процессе оценки по KPI
Понять кто ответственен за качество и эффективность работы сотрудника
Как собирать мониторинг результативности сотрудника в течение года
Как предоставлять обратную связь при наличии отрицательных и положительных примеров поведения

Участие в семинаре возможно только при регистрации.





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