Живи: Шумахер на грани смерти

Первое завершение карьеры

В 2006 году сообщение об уходе Михаэля Шумахера вызвало бурю эмоций абсолютно у всех фанатов автоспорта, но немцу была необходима пауза, чтобы определиться со своим будущим. Даже в 38-летнем возрасте он боролся за очередной титул чемпиона «Форумулы-1». На домашнем для Ferrari этапе пилот эмоционально объяснил, почему уходит из автоспорта: «Я обсудил это с командой, и мы вместе решили, что сейчас настал правильный момент для того, чтобы завершить карьеру. Но пока я сосредоточен на борьбе за чемпионский титул в личном зачете и в кубке конструкторов». В следующем сезоне его место занял финн Кими Райкконен, а сам Шумахер остался в команде в качестве эксперта.

Жизнь вне «Формулы-1» и второе пришествие





Консультируя Ferrari, Михаэль в то же время начал и почти сразу завершил футбольную карьеру, пробует себя в картинге, мотоспорте, озвучивает кино и снимается сам, даже подается в парфюмерный бизнес. Да что говорить, наследный принц ОАЭ шейх Мохаммед бен Рашид аль Мактум подарил ему целый остров стоимостью в восемь миллионов долларов! В общем, Шумахер явно не скучал, но в 2009-м не удержался и почти вернулся в Ferrari, в любимую «Формулу-1». Другие команды выступили против, и возвращение не состоялось. Год спустя немцу уже никто не мог помешать: он подписал контракт с Mercedes. Пилот возвращался не ради денег, а потому что был болен гонками. Так продолжалось до 2012 года. За всю свою карьеру Шумахер провел 297 Гран-при, одержал 91 победу и 155 раз поднимался на подиум почета.





Спуск в никуда





29 декабря 2013-го Шумахер вместе с сыном катался на горных лыжах во французских Альпах. Внезапно он выехал за пределы трассы, пролетел два десятка метров по неподготовленному снегу и врезался в скалу. От удара шлем раскололся. Спортсмена с тяжелейшей черепно-мозговой травмой на вертолете доставили в ближайший госпиталь, оттуда — в больницу Гренобля, где он был введен в состояние искусственной комы. Последовали две сложнейшие операции. Весну и лето 2014-го Шумахер провел в больнице — проходил реабилитацию. Появилась информация, что Шумахер уже не прикован к кровати, сидит в кресле и даже узнает своих близких. Но разговаривать он по-прежнему не мог. Слезы лились из его глаз, когда он слышал жену и детей. Борьба продолжалась.





За семью дверями





Ближайшее окружение Шумахера крайне редко позволяло просочиться в прессу хоть какой-то информации о состоянии его здоровья. Журналистов методично отгоняли от дома в Швейцарии, куда Михаэль был перевезен в сентябре 2014-го. Его личный менеджер Сабина Кем вскользь говорила о некоторой положительной динамике, но не более того. 2015-й год встретил фанатов новостями. Один из папарацци сумел заглянуть в историю болезни Шумахера, где говорилось, что за ним ухаживают 15 врачей во главе с Франсуа Пайеном. Вся реабилитация, по данным французских СМИ, обходится семье в 500 тысяч евро ежемесячно. Le Parisien сообщал, что родственникам пришлось даже выставить на продажу коллекционную Ferrari FXX стоимостью около 11,2 миллионов евро. Некоторые специалисты давала Шумахеру три года на восстановление, и в начале 2016-го даже возникли слухи, что немец полностью пришел в себя и даже самостоятельно передвигается по дому. Свое 46-летие чемпион якобы проводил уже не в постели, а сидя в кресле перед окном с видом на швейцарские горы. Атрофированные мышцы лица, как и год назад, не позволяли ему произнести ни слова.





Резкое ухудшение состояния и вторая кома





Недостаток официальной информации порождал и порождает много странных, иногда даже мистических слухов. Супруга Шумахера вроде бы пожелала перевезти его в США, к другим врачам. А 6 октября этого года румынское издание Auto-bild.ro сообщило, что Михаэль по-прежнему находится у себя дома в Швейцарии. И он опять в коме. Более того, по данным источника, рост пилота уменьшился со 174 до 160 сантиметров, а вес — с 74 до 45 килограммов. В комментарии «Ленте.ру» Алексей Кащеев, врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук отметил, что в случае с Шумахером возможно визуальное изменение длины его конечностей, но длина костей остается такой же. Это вызвано атрофией мышц.





Новая надежда





На днях менеджер Шумахера, говоря об открытии музея, посвященному пилоту, заявила: «Михаэль хранил все свои автомобили и шлемы. Мы давно намеревались показать их публике». Это «мы» подарило фанатам новую надежду: им показалось, что Кем имела в виду возможность открытия музея вместе с чемпионом. Так это на самом деле или это лишь плод воображения болельщиков, сказать сложно. Достоверной информации по-прежнему крайне мало. Однако фанаты верят: однажды Михаэль Шумахер сможет сам выйти к ним и сказать хотя бы пару приветственных слов.