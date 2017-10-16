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Геолокация помогла спасти заблудившихся в горах Алматы туристов

16 октября 2017, 12:09

В прошедшие выходные дни в Службу «109» поступило два вызова.

Первый был зарегистрирован в субботу 14 октября, а второй вызов поступил в воскресенье 15 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на служба спасения города Алматы.

В минувшую субботу выше ВСК «Медео» заблудились две девушки. Найти их место нахождения помогла отправленная ими геолокация. Спасатели при помощи альпистского снаряжения спустили девушек с горы.

По второму вызову спасатели искали группу туристов из пяти человек, которые не смогли найти обратную дорогу возле ГЛК «Шымбулак». На место был отправлен экипаж Службы «109». Найденных туристов спасатели сопроводили до автобусной остановки возле ГЛК «Медео».

Фото Балжан Балташева

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