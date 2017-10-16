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В Букингемском дворце уволились 14 лучших поваров королевы Елизаветы

16 октября 2017, 12:11

Королева находится в смятении и не знает, кем заменить таких ценных и опытных сотрудников.

Сразу несколько поваров и других работников кухни Букингемского дворца в Лондоне уволились из-за сложных рабочих условий, сообщает Life.ru.

По информации издания The Sun, в настоящее время королева Елизавета живёт в Виндзорском замке, поэтому работникам приходится работать на два места. При этом указания принца Чарльза не дают им возможности видеться с семьёй. Дополнительная работа поваров никак не оплачивается.

Принц Чарльз просит шеф-поваров помочь в Кенсингтонском дворце для Уильяма, Кейт и Гарри, а также готовить в Сент-Джеймсском дворце.

Не согласившись на такие условия, 14 сотрудников кухни приняли решение покинуть Букингемский дворец. Сейчас в дворце одновременно работает до 40 поваров.



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