Судьба Лауры или что станет с девочкой, найденной в кустах в Алматы

В Алматы 19 сентября на улице Черемушки,27 в кустах ,на обочине была найдена новорожденная девочка. Ей было несколько дней от роду, мать оставила ее на холодной земле, практически умирать. Мимо проходили ничего не подозревавшие прохожие, ребенок спал, но вскоре привлек внимание плачем. Прохожие ожидали увидеть в свертке на обочине котенка или щенка, но никак не новорожденного ребенка. На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Малышку увезли в больницу, где ей дали имя Лаура, которое означает «победительница». Ведь Лаура уже одержала свою первую в жизни победу - она выжила.









«С 19 сентября по 10 октября ребенок находился в детской инфекционной больнице, ребенка полностью обследовали. Там ей дали имя Лаура. Врачи диагностировали у нее конъюгационную желтуху, у новорожденных это бывает. При дополнительном обследовании у ребенка был обнаружен порок сердца, открытое овальное окно, дефект межпредсердной перегородки, вторичная кардиопатия, перинатальная энцефалопатия, так называемое внутричерепное давление. Но это все поддается лечению», - рассказала главный врач Дома ребенка №2 Латипа Кожамкулова.





Лаура с первых дней стала любимицей всех нянечек, которые отмечают ее покладистый и добрый нрав. В Доме ребенка девочка пробудет до пяти лет, если ее не удочерят или не возьмут на воспитание, на патронат или опеку. Ее распорядок дня расписан по минутам, полноценный сон, кормление каждые три часа, развивавшие занятия.









«Если маму найдут, то лишат ее прав, поскольку она оставила ребёнка в условиях опасных для его жизни, - продолжила главврач. - Во-первых, холодно, во-вторых не дай Бог собаки, ведь уже были такие случаи. Маме ребенка не вернут, но его могут забрать близкие родственники. Если этого не произойдет, то Лаура попадет в базу данных детей-сирот. Потенциальные родители, зарегистрированные на сайте rbd-kopd.kz смогут претендовать на патронат, опеку и в дальнейшем удочерение девочки».





Как рассказала Латипа Кожамкулова, есть много желающих стать родителями Лауры. В госучреждение поступают звонки потенциальных мам и пап.





«Думаю, что этот ребенок у нас не останется его обязательно заберут в семью», - с уверенностью сказала она.









Вопросы о судьбе девочки, найденной в кустах, поступают и в редакцию Zakon.kz . Читатели издания интересуются, как можно удочерить девочку или чем ей помочь. Судьба Лауры потрясла и Гульбакыт Мерденбекову, которая на протяжении многих лет мечтает стать мамой.

«Мы с супругом в браке уже более 12 лет, пока что детей у нас нет. Есть проблемы со здоровьем, мы лечимся, надежда ведь умирает последней. Поэтому не теряем надежды родить своего. Но мы хотим ребенка и неважно свои он будет или чужой. Уже несколько лет мы планируем усыновить ребеночка, все документы у нас есть, мы стоим в очереди. Когда узнали о девочке, брошенной в кустах, захотели ее удочерить. Проблемы со здоровьем это не страшно, мы будем лечить, любить и оберегать ее», - сказала она.



