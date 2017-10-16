Казахстанский теннисист стал абсолютным победителем турнира ITF Futures в Турции

Член Национальной сборной Казахстана Дмитрий Попко стал победителем в одиночном и парном разрядах на турнире ITF Futures, $15000 в городе Анталья.





В одиночном разряде Попко стартовал с основы под первым номером и выиграл матч первого круга против Сарпа Агабигуна из Турции со счетом 6:2, 6:2, после чего во втором круге Попко обыграл румынского теннисиста Влад-Андрея Думитру – 6:1, 6:0, в четвертьфинале Риккардо Бонадио (Италия) – 6:3, 6:3, и в полуфинале Никола Качич (Сербия) – 7:6 (7), 3:6, 6:3. В решающем поединке Попко одержал победу над пятым сеяным турнира Димитаром Кузмановым из Болгарии со счетом 7:5, 3:6, 6:3.





14 октября Попко выиграл парный титул турнира вместе с сербским теннисистом Никола Качич, обыграв в финале Петера Торебко (Германия) и Жероэн Ваннеста (Бельгия) со счетом 6:1, 6:4. На пути к финалу казахстанско-сербская пара одолела в первом круге Нерман Фатич (Босния и Герцеговина)/Антун Видак (Хорватия) - 7:6 (2), 6:0, в четвертьфинале – итальянцев Давид Галлопини/Филиппо Леонарди - 7:5, 6:2, и в полуфинале Дэн Доусон (Великобритания)/Хорди Сампер-Монтана (Испания) со счетом 6:4, 6:3.





Отметим, Попко стал 15-й кратным чемпионом турниров серии ITF Futures. В его копилке - 11 побед в одиночном и 4 победы в парном разрядах.



