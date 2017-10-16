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16 октября в Актобе будут проводиться антитеррористические учения

16 октября 2017, 12:17

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к данным мероприятиям, а также и сохранять спокойствие в период их проведения.

16 октября 2017 года Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом Актобе в районе ЖМ «Келешек» города Актобе будут проводиться антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

Указанные мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности государственных органов к угрозам террористического характера.

Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям, а также и сохранять спокойствие в период их проведения.

Фото с сайта lada.kz

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