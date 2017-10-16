"Самое интересное только начинается" - политолог о новом президенте Кыргызстана

Сделает ли Кыргызстан ставку на более тесные партнерские связи с Узбекистаном охладив отношения с Казахстаном или Бишкек решит все начать с чистого листа? - Сатпаев.

Казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал в Facebook прошедшие в Кыргызстане президентские выборы, сообщает Zakon.kz









"По предварительным данным С.Жээнбеков на выборах получил почти 55% голосов (даже несмотря на активную поддержку А.Атамбаева, который, кстати, на своих первых президентских выборах в 2011 году получил около 62%). Кстати, С.Жээнбеков должен поблагодарить и Астану, которая своими действиями на границе еще добавила голоса в его поддержку", - сообщил Сатпаев.





С другой стороны, по его словам, неясно как долго кыргызский вариант преемственности продержится.





"Как показала практика (например разногласия между А.Атамбаевым и О.Бабановым), бывшие соратники, рано или поздно, могут стать политическими противниками. И поэтому никто не даст гарантии того, что со временем тот же С.Жээнбеков не захочет начать собственную политическую игру, как когда-то сделал сам А.Атамбаев или О.Бабанов. Не менее интересно как сложатся отношения между новым президентом и будущим премьер-министром, у которого сейчас довольно серьезные властные полномочия после последних конституционных изменений. Смогут ли уместиться две головы в одном казане? Поэтому самое интересное только начинается", - отметил политолог.





По его мнению, многим как внутри страны, так и за ее пределами нужна политическая стабильность в Кыргызстане, а местному населению еще и эффективные социально-экономические реформы.





"Это также зависит от эффективного регионального сотрудничества. И здесь также интересно, сделает ли Кыргызстан ставку на более тесные партнерские связи с Узбекистаном охладив отношения с Казахстаном или Бишкек решит все начать с чистого листа?", - заключил он.





Фото: личный архив Досыма Сатпаева.

По его мнению, с одной стороны, победа Сооронбая Жээнбекова на выборах в Кыргызстане будет новой, довольно уникальной попыткой обеспечить преемственность власти не в узком кругу элиты, а через выборы.