Генпрокуратура РК: Арестовывать за экономические преступления не будут

При обсуждении поправок по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что под стражу за некоторые экономические преступления брать не будут, передает корреспондент Zakon.kz.

«Важный вопрос, чтобы снизить давление на бизнес, по экономическим преступлениям не будем брать под стражу. Они не опасны для жизни людей», - сказал он.

В то же время докладчик не уточнил, за какие преступления не будут брать под стражу, но перечислил преступления, за которые будут арестовывать.

«Конечно, это не коснется рейдерства, подделки денег, контрабанды, финансовых пирамид и ОПГ. Плюс из подзаконных актов в кодекс перенесли норму, которая запрещает начинать расследование, если нет акта налоговой проверки или ревизии, либо нет судебного решения о мнимости или притворности сделки. Также здесь мы предусматриваем все нюансы, чтобы обязательно было судебное решение», - пояснил он.

М. Ахметжанов озвучил ряд моментов, которые также требуют внимания.

«Немаловажный вопрос - сейчас следователь может ограничивать права на 10 дней в связи с расследованием, и по истечению 10 дней следователь должен предпринять следующие шаги: через суд получить либо арест, либо снять данные ограничения. Еще один вопрос - это усиление состязательности. Мы расширяем полномочия адвокатов, они смогут через судью заставлять следователей проводить нужные им осмотры, обыски, эксгумации и другие следственные действия», - проинформировал замглавы ведомства.

По его словам, сейчас адвокаты могут «только экспертизу и выемку проводить и ждут, пока следователь даст им отказ».

«Обмен сторон доказательствами нужен, чтобы, не дожидаясь суда, восстановить права человека. У адвокатов также будет право не раскрывать доказательства, которые имеют особое значение для защиты и они хотят показать его только суду», - заключил М. Ахметжанов.

Ксения Давыдова