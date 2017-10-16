Госслужащих ВКО учили организации мероприятий по модернизации сознания
16 октября 2017, 12:44
Проектный менеджмент это новая методика менеджмента.
В Усть-Каменогорске прошел семинар6 на котором государственных служащих учили организации деятельности в рамках программы «Рухани жаңғыру».
Стоит отметить, что проектный менеджмент это новая методика менеджмента, которые ранее не практиковались в исполнительных органах. В рамках программы работа будет организована не с верху вниз, а в командах, что существенно облегчит организацию работы и улучшит обмен информацией.
Так как реализация программы на местах уже начата, у участников было множество вопросов, на которые охотно ответили представители регионального офиса.
- Главная цель – качественное выполнение мероприятий в рамках программы «Рухани жаңғыру». Так как до этого программы не реализовывались проектным методом, у участников было множество вопросов, на которые мы и постарались дать подробные ответы, - отмечает заместитель руководителя управления внутренней политики ВКО Альмира Джумабаева.
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