Госслужащих ВКО учили организации мероприятий по модернизации сознания

В Усть-Каменогорске прошел семинар6 на котором государственных служащих учили организации деятельности в рамках программы «Рухани жаңғыру».





Стоит отметить, что проектный менеджмент это новая методика менеджмента, которые ранее не практиковались в исполнительных органах. В рамках программы работа будет организована не с верху вниз, а в командах, что существенно облегчит организацию работы и улучшит обмен информацией.





Так как реализация программы на местах уже начата, у участников было множество вопросов, на которые охотно ответили представители регионального офиса.





- Главная цель – качественное выполнение мероприятий в рамках программы «Рухани жаңғыру». Так как до этого программы не реализовывались проектным методом, у участников было множество вопросов, на которые мы и постарались дать подробные ответы, - отмечает заместитель руководителя управления внутренней политики ВКО Альмира Джумабаева.















