Отдельные проблемы Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

Г. Кысыкова

Институт законодательства Республики Казахстан,

г.Астана, Республика Казахстан

В Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в рамках первого приоритета «ускоренная технологическая модернизация экономики» поставлена следующая комплексная задача: «Параллельно с созданием новых индустрий нам следует придать импульс развитию традиционных базовых отраслей. Это промышленность, АПК, транспорт и логистика, строительный сектор и другие».

Также План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Н. Назарбаева включает ряд преобразований строительной отрасли, в частности 46 шаг - оптимизация процесса получения разрешений; 47 шаг - поэтапный отказ от государственной монополии на проведение экспертизы предпроектной и проектно-сметной документации; 48 шаг - внедрение ресурсного метода определения сметной стоимости строительства.

Особо значимым в этой связи становится вопрос об эффективности законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, которое имеет ряд положений, негативно влияющих на его применение, некоторые из которых представлены ниже.

Соотношение норм Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) и Гражданского кодекса

Пункт 1 статьи 69 Закона определяет: «1. Гарантийный срок эксплуатации объектов строительства устанавливается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан .

Во всех иных случаях гарантийный срок устанавливается в зависимости от нормативного срока эксплуатации построенного объекта (в соответствии с классом капитальности строения в целом или произведенных отдельных видов строительно-монтажных работ) при заключении договора между заказчиком и подрядчиком (генеральным подрядчиком) на строительство, но не может быть менее двух лет со дня приемки объекта в эксплуатацию. Данный предел гарантийного срока не распространяется на временные строения и сооружения подсобно-вспомогательного назначения, предназначенные для личного пользования граждан».

В данном случае возникают следующие вопросы:

1) что понимать под «иными случаями», учитывая, что строительство осуществляется по договору строительного подряда, который прямо регулируется Гражданским кодексом;

2) может ли приведенная норма Закона означать, что двухлетний минимальный гарантийный срок предусмотрен только для тех случаев, когда стороны договорились об установлении гарантийного срока (учитывая, что Гражданского кодекса РК диспозитивно регулирует возможность такого выбора).

Другими словами, подрядчик может либо вообще отказаться предоставлять какие-либо гарантии, либо, если он принимает обязательства по гарантийным срокам, то эти сроки не могут быть менее двух лет со дня приемки объекта в эксплуатацию. Если логика императивного регулирования гарантийных сроков в отношении конкретных объектов строительства связана с нормативным сроком эксплуатации таких объектов, то вызывает сомнение и представляется непоследовательным допустимость отказа подрядчиком от предоставления каких-либо вообще гарантий качества выполненной им работы. С учетом сказанного, пункт 1 статьи 69 Закона требует уточнения о том, на какие случаи распространяется требование об установлении гарантийного срока минимальной продолжительность в два года.

Соотношение норм Закона и Кодекса об административных правонарушениях

Подпункт 1-1 статьи 60 Закона указывает: «В случае строительства (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, строительно-монтажные работы приостанавливаются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Возобновление строительно-монтажных работ производится только при наличии соответствующей проектной (проектно-сметной) документации, прошедшей в установленном порядке экспертизу».

Однако в отличие от статьи 314 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» по части первой статьи 316 Кодекса строительно-монтажные работы не приостанавливаются : «Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, -

влечет штраф на физических лиц в размере ста двадцати, на должностных лиц - в размере ста шестидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятисот восьмидесяти месячных расчетных показателей ».

Соотношение норм Закона и Закона «О доступе к информации»

Согласно пункту 1 статьи 13 Закона физические и юридические лица Республики Казахстан имеют право на полную, своевременную и достоверную информацию о состоянии среды обитания и жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях, намечаемой архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за исключением информации ограниченного в или относящейся к.

Однако в соответствии с подпунктом 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации» информация с ограниченным доступом это информация, отнесенная к государственным секретам, , семейной, коммерческой и иным охраняемым законом тайнам, а также .

Следовательно, в содержании понятия «информация ограниченного доступа» уже включены государственные секреты. В этой связи нецелесообразно в рамках пункта 1 статьи 13 разделять категории «информация ограниченного доступа» и «информация, относящаяся к государственным секретам».

Соотношение норм Закона и подзаконных НПА

Пункт 5 статьи 34-4 Закона определяет: «Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений обязаны иметь на праве собственности или аренды административно-производственную базу, компьютеры, оснащенные лицензионным программным обеспечением для выполнения поверочных расчетов, средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную)».

При этом пункт 17 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, устанавливает следующие требования заявителям для прохождения аккредитации: …

иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию;

иметь административно-бытовые помещения на праве собственности или аренды на срок более одного года, удовлетворяющие требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 125 (зарегистрированный в Реестре нормативных правовых актов за № 10637);

иметь материально-техническую оснащенность , в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций, а также компьютеры, оснащенные лицензионными программными обеспечениями необходимыми для выполнения расчетов, составления и оформления графических и иных материалов;

иметь нормативно-техническую и методологическую литературу , необходимую для выполнения возложенных обязанностей и функций.

Если сравнивать требования, установленные Законом, с требованиями подзаконного НПА, можно наблюдать разночтения. Во-первых, по Закону лица должны иметь административно-производственную базу, тогда как по приказу - административно-бытовые помещения. При этом неизвестно, какое количество помещений должно быть в наличии у субъекта. Во-вторых, приказ Министра указывает необходимость материально-технической оснащенности. Отмечаем, что слова «в том числе» предполагают, что в содержание материально-технической оснащенности помимо прочего должны быть включены средства измерений и контроля, а также компьютеры. Тогда как по Закону техническая оснащенность ограничена средствами измерения и компьютерами.

Дублирование функций уполномоченного органа и Палаты экспертных организаций

В Законе прослеживается дублирование функций уполномоченного органа и Палаты экспертных организаций. Так, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 64-11 Закона к функциям Палаты относится аккредитация экспертных организаций и ведение реестра аккредитованных экспертных организаций. Также статья 20 устанавливает за уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства полномочие по ведению реестра аккредитованных экспертных организаций (в подпункте 11-7 ) и по аккредитации юридических лиц, претендующих на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов (в подпункте 11-9).

Требования к экспертным организациям

Пункт 1 статьи 64-5 Закона указывает: «Аккредитованные экспертные организации:

проводят обязательную комплексную вневедомственную экспертизу проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства, за исключением проектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 64-4 настоящего Закона;

обязаны с момента создания палаты состоять ее членами (ассоциированными членами)».

При этом в пункте 2 статьи 64-10 Закона определены обязанности экспертных организаций:

1) пройти аккредитацию в соответствии с правилами аккредитации экспертных организаций;

2) в рамках ведения делопроизводства вести учет даты поступления документов на экспертизу и даты выдачи экспертных заключений.

В целях правильного расположения норм в структуре Закона целесообразно обязанность по вступлению организации в члены Палаты указать в пункте 2 статьи 64-10, исключив ее из пункта 1 статьи 64-5.

Кроме того формулировка «с момента создания палаты» может быть истолкована следующим образом: «экспертная организация должна состоять в Палате в качестве ее члена с момента создания Палаты, по сути с даты, когда экспертная организация возможно еще не существовала или не была аккредитована». В данном случае при формулировании обязанности следует уделить внимание не на моменте создания палаты или экспертной организации, а на цели такого вступления - осуществление экспертной деятельности.

Вступление аккредитованными экспертными организациями в Палату должно быть связано исключительно с возможностью осуществлять экспертную деятельность. То есть отказ экспертной организации вступить в Палату не должно предполагать нарушения закона. Нарушение будет в том случае, если экспертная организация осуществляет экспертную деятельность без членства в Палате.

Государственная монополия

Кроме того в статье Главы государства от 6 января 2016 года «План нации - Путь к казахстанской мечте» сказано, что отдельные виды экспертизы, в зависимости от технологической сложности работ, будут передаваться частному сектору. В 2016 - 2020 годах в частный рынок планируется передать до 90% проектов.

В целях реализации задач, поставленных в Плане нации, необходимо сокращение объектов экспертной деятельности, отнесенных к государственной монополии. В связи с чем, требует пересмотр статья 64-4 Закона, согласно которой к государственной монополии относится комплексная вневедомственная экспертиза проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации) для:

1) строительства новых производственных зданий и сооружений, относящихся к потенциально опасным объектам строительства, а также новых технически и (или) технологически сложных объектов, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования;

2) реконструкции, расширения, модернизации, технического перевооружения и капитального ремонта существующих объектов, финансируемых за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, отнесенных к:

потенциально опасным;

технически и (или) технологически сложным.

В свою очередь полагаем, что к государственной монополии может быть отнесена только экспертиза:

1) новых объектов, имеющих статус межгосударственного (международного) значения;

2) уникальных объектов строительства;

3) реконструкции, расширения, модернизации технического перевооружения и капитального ремонта существующих объектов первого уровня ответственности.

Деятельность экспертов

Пункт 3 статьи 64-6 гласит: «Эксперты не вправе осуществлять единолично экспертную деятельность, за исключением случаев привлечения их в качестве внештатных экспертов по договору с другой аккредитованной или государственной экспертной организацией, а также выполнения экспертиз отдельных разделов (частей) проекта по поручению руководства экспертной организации».

Действующая норма позволяет экспертам в области проектирования и состоящим в штате одной из экспертных организаций осуществлять экспертную деятельность в других экспертных организациях, только в случае если между экспертной организацией, в штате которой числиться эксперт и иной экспертной организацией, достигнута соответствующая договоренность.

Полагаем, что требования пункта 3 статьи 64-4 противоречат принципу гражданского права «свобода договора», который означает, что любое лицо по своему усмотрению и без принуждения извне вправе заключать договор и определять условия этого договора. Так, согласно статье 14 Гражданского кодекса гражданин может заниматься любой не запрещенной законодательными актами деятельностью, совершать любые не запрещенные законодательными актами сделки и участвовать в обязательствах.

В данном случае действующий пункт 3 должен представлять два основания, когда эксперт может осуществлять единоличную деятельность. Первое основание это договор с экспертной организацией. Второе основание - поручение руководства экспертной организации. Между тем пункт 3 может толковаться как необходимость выполнения двух условий одновременно, наличия договора и поручения руководства.

Участие лиц в обсуждениях

Пункты 5 и 6 статьи 13 гласят: «5. Участие физических и юридических лиц в обсуждениях при принятии градостроительных, архитектурных или строительных решений может выражаться в форме:

1) прямого участия;

2) представительства;

3) иной, не запрещенной законодательством форме.

6. Если архитектурная, градостроительная и (или) строительная деятельность на данной территории затрагивает интересы граждан, общественных объединений и юридических лиц, то они имеют право:

1) на отмену в административном или судебном порядке решения о размещении, проектировании, строительстве (реконструкции) или вводе объектов в эксплуатацию, осуществляемых с нарушением законодательства или государственных нормативов;

2) на введение ограничений, приостановление или прекращение в административном или судебном порядке деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства или государственных нормативов;

3) действия местных исполнительных органов областей (города республиканского значения, столицы), районов (городов областного значения), а также заключения экспертизы проектов;

4) предъявлять в суд, причиненного здоровью граждан и (или) имуществу в связи с допущенными субъектами или должностными лицами нарушениями законодательства или государственных нормативов;

5) в обращаться по иным фактам нарушения законодательства и государственных нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

В данном случае перечень участников правоотношений в пунктах 5 и 6 статьи 13 не согласован. Так, если общественные объединения наделены правами по пункту 6, то необходимо указать их и в пункте 5 статьи 13. Кроме того по пункту 5 все физические лица могут принимать участие в обсуждениях, однако в пункте 6 обозначены только права граждан.

Установление ограничений

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 64-8 Закона эксперту запрещается проводить экспертизу по проектам, в подготовке которых данный эксперт принимал прямое или косвенное участие либо выполненным с участием супруга (супруги) и (или) близких родственников .

В этой связи напрашивается необходимость аналогичного ограничения и в пункте 10 статьи 64-1 , согласно которой не допускаются включение в состав экспертных комиссий (экспертных групп), а также привлечение для иной формы участия в комплексной вневедомственной экспертизе проектов специалистов, прямо или косвенно принимавших участие в подготовке и (или) разработке рассматриваемых проектов либо являющихся представителями проектных организаций, их разработавших.

Также в соответствии с пунктом 7 статьи 66 Закона к участию в конкурсах (тендерах) не допускаются:

1) физические и юридические лица, которым в установленном законодательством порядке не разрешено ведение хозяйственной деятельности на территории Республики Казахстан;

2) юридические лица, объявленные банкротами;

3) лица, являющиеся организаторами (устроителями) конкурса (тендера) либо членами его жюри (тендерной комиссии);

4) не зарегистрированные в установленном законодательством порядке организации.

В свою очередь пункт 7 статьи 66 Закона, возможно, требует новые основания не допуска к участию в конкурсе. В частности, обращаем внимание на основания, определенные пунктом 1 статьи 6 Закона «О государственных закупках». Так, например, подпункт 1) пункта 1 статьи 6, обозначает: «Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники первых руководителей данного потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика или организатора государственных закупок в проводимых государственных закупках».

Производство строительных материалов

В соответствии с подпунктом 31) статьи 1 Закона строительная деятельность - это деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов , изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс.

Между тем регулирование изготовления и производства строительных материалов в Законе отсутствует. Можно выделить исключительно статью 27-3 , которая посвящена требованиям безопасности строительных материалов»: «Строительные материалы должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих комплекс обязательных требований безопасности, в том числе нормы радиационной и химической безопасности, позволяющих строить сооружения, которые с учетом экономических аспектов пригодны к использованию и использование которых обеспечивает выполнение требований, установленных в статье 27-2 настоящего Закона».

По мнению участников парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательства Российской Федерации в части повышения ответственности в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» требуют более детального правового регулирования вопросы производства строительных материалов, а также ценообразования в данной сфере. Как бы ни были отлажены этапы строительства, использование некачественных строительных материалов влияет на качество всего строительства. По мнению участников мероприятия, решением данной проблемы может явиться установление прозрачной системы ценообразования при производстве строительных материалов, определение четких требований к их качеству, в том числе требований по безопасности и энергоэффективности.[6]

Категории оценочного характера

Согласно пункту 2 статьи 32 Закона отнесение физических и юридических лиц к определенной категории осуществляется лицензиаром при выдаче лицензии в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к проектной деятельности и строительно-монтажным работам в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, и указывается в особых условиях действия лицензии.

Единые квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства утверждены приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 136. В соответствии с приказом для занятия проектной деятельностью и строительно-монтажными работами лицензиатам ІІ категории предъявляется в качестве одного из квалификационного требования:

опыт работы лицензиата не менее пяти лет, при этом опыт работы исчисляется со дня получения лицензии или иного равнозначного разрешительного документа для иностранных лиц на осуществление строительно-монтажных работ лицензиатам І категории:

для иностранных лиц в качестве опыта работы учитывается равнозначный разрешительный документ на осуществление проектной деятельности (проектно-изыскательской деятельности в части проектирования).

При этом в публикациях отмечается следующий риск: «понятие «равнозначного» документа не раскрыто в законодательстве Казахстана и на практике, скорее всего, будет толковаться уполномоченными органами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства (далее - «Уполномоченные органы») по своему усмотрению».

Кроме того обратим внимание, что приказ устанавливает следующее квалификационное требование: «наличие минимальной материально-технической оснащенности на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) и (или) аренды, включающей минимальный комплект оборудования, контрольно-измерительные приборы, машины и механизмы, которые устанавливаются в соответствии с техническими требованиями к выполнению строительно-монтажных работ в зависимости от технических требований, к заявленным работам подвида лицензируемого вида деятельности».

В данном случае формулировка «минимальная материально-техническая оснащенность», а также «минимальный комплект оборудования» требуют уточнения, что в свою очередь снизит вероятность свободного усмотрения и принятия решения уполномоченными лицами.