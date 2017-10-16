В Уральске планируют открыть музей «Рухани жаңғыру»
16 октября 2017, 12:59
Неслучайно шесть памятников Западно-Казахстанской области были включены в реестр сакральных мест Казахстана.
Об этом было сказано в ходе совещания в областном Доме дружбы, участие в котором принял руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан», главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований Берик Абдыгалиулы.
Совещание прошло под председательством акима ЗКО Алтая Кульгинова. Он подробно рассказал о реализации программы «Рухани жаңғыру» в регионе, особенно отметил исследовательские успехи в рамках проектов «Туған жер», «Сакральная география Казахстана».
Как подчеркнул Берик Абдыгалиулы, Западно-Казахстанская область представляет немалый интерес благодаря своему расположению и наличию сакральных памятников, имеющих богатую историю и овеянных легендами. Неслучайно шесть памятников Западно-Казахстанской области были включены в реестр сакральных мест Казахстана.
Об одном из них – курганном комплексе Таксай – рассказал археолог, профессор Мурат Сдыков, который всю жизнь посвятил археологическим изысканиям в нашей области и сделал уникальные открытия, дающие ключ к цивилизационной эволюции края.
По словам Мурата Сдыкова, древние города и курганы, которые археологи изучают в Западном Казахстане, не являются одиночными или разрозненными культурными объектами, их наличие позволяет проследить степной участок Великого Шелкового пути в Средневековье и дает почву для новых исследований. Первостепенно стоит вопрос о сохранении этого наследия и о создании музея под открытым небом.
Как отметил Берик Абдыгалиулы, программа «Рухани жаңғыру» является мощным стимулом для подробного изучения краеведения и через него открытия новых фактов в истории и географии Казахстана. В стране сформировалась республиканская организация краеведов, планируется провести первый краеведческий форум в конце этого года.
– Нам необходимо популяризовать наши сакральные объекты, делать их привлекательными для посещения. Такая работа ведется. У нас есть факты, когда люди за счет собственных средств открывают музеи, ведут краеведческую деятельность, занимаются составлением летописи края. Сейчас в областном центре в рамках программы «Туған жер» бизнесмены помогают открыть музей в центре города, это будет музей «Рухани жаңғыру», его открытие запланировано до конца года. Там тоже будут собраны исторические экспонаты, ценности, будут показаны сакральные и культурные объекты нашей области. Наши молодые люди должны знать свою историю. Но вместе с тем люди должны быть в курсе современных трендов. Эти моменты мы должны учитывать, – сказал аким области.
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