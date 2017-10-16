Новый импульс развития двухсторонних отношений между Алматинской областью и Швейцарией

Особый интерес у швейцарских деловых кругов вызвали широкие инвестиционные преференции в Казахстане, упрощенные условия ведения бизнеса и преимущества от членства РК в ВТО и общего экономического пространства Евразийского экономического союза.

При содействии Посольства РК в Швейцарии с 10 по 13 октября состоялся визит делегации Алматинской области во главе с акимом области Амандыком Баталовым в кантон Тичино передает zakon.kz





В состав делегации вошли сотрудники акимата, руководство Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова, АО «Алатау по развитию Алматинской области», АО "НК "СПК "Жетысу" и представители деловых кругов области.





Налаживание торгово-экономического, финансового и научно-технического сотрудничества с кантоном, ознакомление с инвестиционными преференциями, благоприятными условиями ведения бизнеса в РК, а также совместный поиск путей расширения действующих и новых сфер взаимодействия в рамках подписанного в ходе визита Федерального Президента Швейцарии Д.Лёйтхард в Казахстан в августе текущего года меморандума о сотрудничестве между регионами двух стран стали основными задачами визита.





По сообщению Посольства Республики Казахстан в Швейцарии, в рамках визита состоялись встречи с Президентом кантона Мануэле Бертоли, Министром экономики и финансов Кристианом Витта, Государственным канцлером Арнольдо Кодури, мэром г.Лугано Марко Боррадори, председателем Совета директоров кантонального банка Тичино Фабрицио Числаквичем, заместителем директора по исследованиям и инновациям Университета прикладных наук и искусств Южной Швейцарии (SUPSI) профессором Жанбатисто Равано, а также главами более 20 швейцарских компаний. Наряду с этим, делегация Алматинской области посетила крупнейшие в регионе компании по переработке мусора «AziendaCantonaledieRifiuti», производству шоколада «Chocolat Stella», энергетическому машиностроению и информационным технологиям «ABB», а также ознакомилась с деятельностью горнолыжного комплекса, фермы племенных коров и завода по производству сыров и молочных продуктов в г.Айроло.





Следует отметить, что «AziendaCantonaledieRifiuti» является самым крупным заводом по глубокой переработке мусора и отходов в кантоне Тичино мощностью свыше 100 тонн в сутки, при этом вырабатывающей 10 мегаватт энергии и более 2 мегаватт тепла.





В ходе переговоров с руководством кантона Тичино обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, а также пути взаимодействия в области образования, науки, туризма, сельского хозяйства и финансов. Президент кантона Мануэле Бертоли подчеркнул, что Алматинская область и кантон Тичино имеют широкий потенциал для двустороннего сотрудничества и выразил уверенность, что визит акима области Амандыка Баталова будет содействовать практической его реализации.





Особый интерес у швейцарских деловых кругов вызвали широкие инвестиционные преференции в Казахстане, упрощенные условия ведения бизнеса и преимущества от членства РК в ВТО и общего экономического пространства Евразийского экономического союза.





По итогам визита стороны договорились подробно изучить возможности реализации инвестиционных проектов в Алматинской области, наладить обмен опытом, особенно в сфере образования и науки с Университетом прикладных наук и искусств Южной Швейцарии (SUPSI). Также руководство кантона и представители бизнес-сообщества были приглашены посетить Алматинскую область с ответным визитом.





Стоит отметить, что Кантон Тичино является одним из крупных финансовых центров Швейцарии с развитым сектором информационно-коммуникационных технологий, образования, туризма, строительства, машинного оборудования, фармацевтики и биомедицины. ВВП кантона составляет 28,6 млрд. долл. США, ВВП на душу населения - 82,1 тыс. долл. США, а доля в ВВП Швейцарии - 4,5%.



