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В Бангладеш потерпела крушение лодка с беженцами-рохинджа

16 октября 2017, 13:03

На настоящий момент найдены тела 12 погибших, в том числе шести детей и четырех женщин.

По меньшей мере 12 беженцев-рохинджа из Мьянмы погибли при крушении лодки, перевозившей их в Бангладеш, сообщил представитель береговой охраны страны Зафар Имам, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник около 04.00 по времени Астаны на реке Наф, по которой проходит часть границы Бангладеш и Мьянмы. По словам Имама, слова которого приводит издание Daily Star, лодка затонула в устье реки, в момент происшествия в ней находилось 50-60 человек.

На настоящий момент найдены тела 12 погибших, в том числе шести детей и четырех женщин. Спасены около 15 человек, тогда как 25-30 остаются пропавшими без вести.

С конца августа, когда силовики Мьянмы начали операцию в штате Ракхайн против боевиков-рохинджа в ответ на серию нападений на представителей властей, в Бангладеш бежали сотни тысяч представителей рохинджа. Многим приходилось на лодках пересекать реку Наф. За это время поступали сообщения о десятках случаев крушения лодок, по имеющимся данным, более 100 человек погибли. Последний крупный инцидент произошел неделю назад, когда на реке Наф погибли 23 человека.

Фото: © AFP 2017 / K.M. Asad

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