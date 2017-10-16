Агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингам АО «ForteBank» со «стабильного» до «позитивного»
16 октября 2017, 13:06
Данное изменение является результатом снижения рисков корпоративного управления, устойчивых показателей прибыльности.
16 октября 2017 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service сообщило о своем решении изменить прогноз по рейтингам депозитов и рейтингам приоритетного необеспеченного долга ForteBank со «стабильного» на «позитивный», подтвердив все рейтинги банка, включая долгосрочный депозитный рейтинг банка в местной и иностранной валюте на уровне «B3».
Как следует из сообщения агентства, данное изменение является результатом снижения рисков корпоративного управления, устойчивых показателей прибыльности, укрепления запаса капитала и депозитной базы, а также прогресса в восстановлении проблемных кредитов.
Новость прокомментировал Председатель Правления АО «ForteBank» Магжан Ауэзов:
«Улучшение прогноза по рейтингам ForteBank от Moody's, на мой взгляд, является важным событием не только для нас и наших клиентов, но и для финансового сектора в целом, особенно сейчас. Рынку нужны хорошие новости».
В 2017 году ForteBank демонстрирует качественный рост по ключевым финансовым показателям:
• +12,3% рост активов с начала года, что позволило банку войти в топ-5 крупнейших банков страны;
• +9,9% рост кредитного портфеля банка;
• +15,8% рост депозитного портфеля банка;
• Улучшилось качество кредитного портфеля банка. Так, доля недействующих кредитов по методике НБРК сократилась с 7,48% в начале года до 7,05% на конец августа текущего года;
• +50,9% составил рост комиссионных доходов банка за 8 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года;
• +17,4% рост чистой прибыли по результатам деятельности за 8 месяцев 2017 года, в сравнении с 8 месяцами 2016 года.
• Мобильное приложение банка было признано «Прорывом года», а также вошло в список топ-10 приложений Казахстана по версии издания Forbes. При этом, рост числа пользователей с начала года составил более 159%;
• Банк продолжает иметь один из самых высоких на рынке показателей достаточности капитала - 18,7%
• Показатель ликвидности также остается на высоком уровне и составляет -214,5%
Общая информация о банке
АО «ForteBank» – один из крупнейших банков Казахстана, образованный в 2015 году в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны 19 филиалами и 102 отделениями, а также обширной терминальной и эквайринговой сетью, насчитывающей более 850 банкоматов и около 9 000 POS-терминалов в торговых и сервисных предприятиях. В Банке работает более 3 500 специалистов.
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