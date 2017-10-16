Нигматулин провел двусторонние встречи в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза
16 октября 2017, 13:07
Спикер мажилиса встретился с председателем парламента Финляндии и председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея.
Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, встретившись в Санкт-Петербурге с участниками 137-ой Ассамблеи Межпарламентского союза, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.
Перспективные направления дальнейшего взаимодействия намечены в ходе беседы с председателем парламента Финляндии Марией Лохелой.
Собеседники констатировали постоянно укрепляющийся казахстанско-финский диалог во всех сферах, подчеркнув при этом важность законодательного уровня.
Отдельное внимание Н.Нигматулин и М.Лохела уделили деятельности нашей страны в рамках членства в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 гг.
Активный характер двустороннего партнерства отмечен в ходе беседы спикера мажилиса с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея Чунг Сэ Гюном.
Говоря о совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое дважды проходило уже в России и Южной Корее, Н.Нигматулин назвал данный форум дополнительной диалоговой площадкой парламентариев для обмена мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
В ходе беседы с председателем Межпарламентского союза Сабером Чоудри подтверждена дальнейшая заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества парламента Казахстана с Межпарламентским союзом.
Фото: пресс-служба мажилиса.
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