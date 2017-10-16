Синоптики: в трех областях РК резко похолодает

Ожидается дождь с переходом в мокрый снег.

Синоптики объявили в трех областях Казахстана штормовое предупреждение , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Днем 17 октября в Кызылординской области ожидается дождь, местами сильный, 18 октября осадки, местами сильные (дождь с переходом в мокрый снег). Ветер западный местами 15-20, порывы 23 м/с. Днем 18 октября резкое понижение температуры до 5-10, местами 15 тепла.





В Южно-Казахстанской области 18 октября и ночью 19 октября ожидаются осадки, местами сильные (дождь с переходом в мокрый снег). 18 октября ветер юго-западный 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры днем 18 октября до 5-10, местами 15 тепла.





Днем 18 и ночью 19 октября в Жамбылской области ожидается дождь, местами сильный, ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области более 30 м/с. Резкое понижение температуры днем до 10-15, местами 7 тепла. Вероятность шторма 90-95%.



