Синоптики: в трех областях РК резко похолодает
16 октября 2017, 13:14
Ожидается дождь с переходом в мокрый снег.
Синоптики объявили в трех областях Казахстана штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Днем 17 октября в Кызылординской области ожидается дождь, местами сильный, 18 октября осадки, местами сильные (дождь с переходом в мокрый снег). Ветер западный местами 15-20, порывы 23 м/с. Днем 18 октября резкое понижение температуры до 5-10, местами 15 тепла.
В Южно-Казахстанской области 18 октября и ночью 19 октября ожидаются осадки, местами сильные (дождь с переходом в мокрый снег). 18 октября ветер юго-западный 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры днем 18 октября до 5-10, местами 15 тепла.
Днем 18 и ночью 19 октября в Жамбылской области ожидается дождь, местами сильный, ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области более 30 м/с. Резкое понижение температуры днем до 10-15, местами 7 тепла. Вероятность шторма 90-95%.
Фото: ria.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883515-de4708440939c5840cdf969861f8085b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...